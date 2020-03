Die Badminton-Talent haben bei der Bundesrangliste in den Altersklasse U11 bis U15 aufgeschlagen. Während die U15 in Völklingen spielte, waren die jüngeren Altersklassen in Herrenberg am Start.

Am Ende sprangen zwei Podestplätze für eine Spielerin des VfB Grün-Weiß Mülheim heraus.

Viertelfinale für Talent des TSV Heimaterde

In der Altersklasse U15 war Shreya Sarkar vom TSV Heimaterde mit dabei. Bei der ersten deutschen A-Rangliste der Saison in Völklingen erreichte die Zwölfjährige gegen zumeist ältere Spielerinnen das Viertelfinale, in dem sie gegen die topgesetzte Aurelia Wulandoko (Nürnberg) unterlag und Fünfte wurde. Ebenfalls Platz fünf erspielte sie sich im Doppel gemeinsam mit Isabel Kleban (Leverkusen).

Lisa Paula Bonnemann vom VfB Grün-Weiß Mülheim konnte gleich zwei Podestplätze erkämpfen: Jeweils Platz drei im Einzel U13 und im Mädchendoppel U13 an der Seite von Lorraine Rusli (VfL Herrenberg). Lisa Bonnemann bestätigte damit erneut das hohe Spielniveau, auf dem sie sich seit zwei Jahren konstant bewegt.

Punktesammeln für die deutsche Rangliste

Marie Fein vertrat die Farben des TSV Heimaterde und sammelt weiter fleißig Punkte für die deutsche Rangliste. Unter 40 Spielerinnen konnte das TSV-Talent im Einzel die Gruppe gewinnen und das Achtelfinale erreichen. Dort unterlag sie Sina Otto (Unterpörlitz) und wurde Neunte. Im Doppel gelang ihr zusammen mit der für Lüdinghausen aufschlagenden Juna Bartsch Platz fünf.

Ebenfalls in Herrenberg startberechtigt waren Leni Klara Bonnemann und Jonathan Hollenberg von VfB Grün-Weiß in der U11. Beide konnten zwar noch kein Spiel gewinnen, allein die Teilnahme an einer A-Rangliste ist für sie aber ein Erfolg.