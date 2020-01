Wie sich Mülheims A-Ligisten für die Rückrunde aufstellen

In gut zwei Wochen startet die Fußball-Kreisliga A ins neue Jahr. Fünf Mülheimer Mannschaften laufen mit unterschiedlichen Ambitionen auf. Was hat sich personell getan? Wer sind die letzten Testspielgegner? Eine Übersicht.

TuSpo Saarn

Möchte mit seiner Mannschaft weiter oben dranbleiben: Saarns Trainer Thomas Stedter. Foto: Michael dahlke / FUNKE Foto Services

Verstärkung gibt es beim TuSpo nur aus den eigenen Reihen. Marius Stoltenberg, Daniel Knappe und David Baentsch sind nach langer Pause zurück im Training.

„Sie brauchen zwar noch etwas Zeit, vergrößern aber den Kader“, sagt Trainer Thomas Stedter. Zwei Probespieler stellen sich aktuell noch im Training vor. Sie werden aber wohl eher nicht dazustoßen.

Mit drei Punkten Rückstand gehen die Saarner als Zweiter in die Restrunde. „Wir haben es selbst in der Hand“, weiß Stedter. Der Coach weiter: „Wenn wir wieder so eine Serie wie am Anfang hinlegen, dann haben wir eine gute Chance, oben dranzubleiben.“ Der Tabellenzweite absolviert ein Relegationsspiel.

Testspiele: VfR 08 Oberhausen (A/2. Februar, 15 Uhr), FSV Kettwig (H/9. Februar, 15 Uhr)

1. FC Mülheim

Ugur Iskefiyeli fehlt dem 1. FC Mülheim noch länger. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Einen einstelligen Tabellenplatz wollten die „Löwen“ vor der Saison erreichen. Als Achter sind sie aktuell auf einem guten Weg. „Wir wollen noch den ein oder anderen Punkt mehr holen als in der Hinrunde“, sagt Trainer Toni Collura, der den fünften Rang als Ziel ausgegeben hat. Kapitän Ugur Iskefiyeli fällt allerdings noch länger aus.

Testspiele: FC Frohlinde II (H/1. Februar, 15 Uhr), SuS 21 Oberhausen (H/2. Februar, 15 Uhr), VfR 08 Oberhausen (A/4. Februar, 19.30 Uhr), Dostlukspor Bottrop (A/8. Februar, 16 Uhr), Arminia Lirich II (A/9. Februar, 13 Uhr)

SV Heißen

Den größten Umbruch hat es im Winter wohl an der Hardenbergstraße gegeben. Zwölf Spieler sind weg. „Es gab zwischen Abteilungsvorstand und Sportlicher Leitung unterschiedliche Auffassungen zwecks der weiteren sportlichen Zukunft der ersten Mannschaft“, erklärt der Fußballabteilungsleiter Frank Adams.

Trainer Fabian Eins und Co-Trainer Frank Wälscher werden den Verein im Sommer verlassen.

Unterstützt wird der A-Ligist aktuell von der vierten Mannschaft um Trainer Daniel Nix. Neben dem gemeinsamen Training sollen künftig pro Spieltag jeweils ein Team für die Kreisliga A und eines für die Kreisliga B gestellt werden. Neben Rückkehrer Emre Ören verstärkte sich Heißen mit Rand Khalil vom SC Phönix Essen.

Kreispokal: Lösort Meiderich (A/2., Februar, 15.30 Uhr)

Testspiele: FSV Kettwig (A/4. Februar, 19.30 Uhr), SW Alstaden (A/9. Februar, 12.45 Uhr)

SC Croatia

Rand Khalil (re.) spielt fortan für den SV Heißen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Fünf Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen – niemand verkörpert das Mittelmaß der Liga so wieder SC. Dennoch zeigte die Kurve zuletzt nach oben: Seit Oktober haben die Styrumer nicht mehr verloren.

Zehn Punkte beträgt der Vorsprung auf den drittletzten Platz. Dass der nicht mehr schmilzt, dabei soll auch Rückkehrer Zoran Nujic helfen.

Testspiele: FC Cro Sokoli Aachen (H/8. Februar, 18 Uhr), Arminia Lirich (A/13. Februar, 19.30 Uhr)

Mülheimer FC 97 II

Mit Ahmet Aksoy hat der Aufsteiger seinen besten Torjäger an den SV Duissern verloren. Dafür ist Muthanna Al Hishmawi, 16-facher Torschütze aus dem Aufstiegsjahr wieder da.

Zudem hat sich der MFC II mit dem zurückgekehrten Torwart Emre Özkan, dem noch bis zum 16. Februar gesperrten Recep Tuna, Mittelfeldspieler Sadik Taspinar und Sturm-Routinier Serkan Arslan verstärkt.

Eser Karadag (34), der zum Ende der Hinrunde dazustieß, hinterließ in den Testspielen einen positiven Eindruck. „Wir wollen auf jeden Fall drinbleiben“, betont Cengiz Demircan, Trainer des Drittletzten.

Testspiele: Union 09 (A/6. Februar, 20 Uhr), SC 1912 Buschhausen (A/9. Februar, 15 Uhr)