Wenn der südkoreanische Großmeister zeigt, wie es geht

Mülheim. Soon-Ki Song, Präsident des Weltverbandes, verleiht Jens Wilke den 7. Dan. Der Südkoreaner leitet den Bundes-Lehrgang in in mülheim

Die Hauptrolle beim 7. Hapkido-Bundes-Lehrgang in der Fight- und Fitness-Akademie „Chun-In“ von Jens Wilke spielte der Präsident des Weltverbandes höchstpersönlich. Dabei war der 74-jährige Soon-Ki Song nicht nur der Ratgeber am Rande, sondern er demonstrierte die Techniken auch selbst auf der Matte. Der Großmeister aus Südkorea merkte an, dass er sich in Deutschland besonders wohl fühle.

Der Begriff Hapkido setzt sich aus folgenden Silben zusammen: Hap bedeutet „vereinigen“ oder „verbinden“ und steht für die Harmonie von Körper, Geist und Seele; Ki bedeutet „Lebensenergie“ mit den Aspekten persönliche Ausstrahlung und körperliche Fitness sowie Geistesgegenwart und seelische Ausgeglichenheit; Do bedeutet „Weg“ oder „Lehre“. Charakteristisch für diese koreanische Kampfkunst sind die zahlreichen Hebeltechniken. Die Bewegungen sind dabei überwiegend kreisförmig und fließend. Nach dem Taekwondo ist Hapkido die populärste koreanische Kampfkunst, die weltweit praktiziert wird.

In der ganzen Welt unterwegs

Als Präsident des Weltverbandes und Hapkido-Botschafter ist Soon-Ki Song in der ganzen Welt unterwegs. Er bereiste Länder in Europa, Asien, Amerika und Australien. Ganz besonders freue er sich immer über die Reisen nach Deutschland. „Wegen Jens und Alois“, sei er so gern im Ruhrgebiet. Damit meint er Jens Wilke, der Präsident des deutschen Hapkido-Verbandes, und Alois Potzucki, Vorsitzender des Vereins Kumgang Bottrop, und Mitorganisator der deutschen Bundes-Lehrgänge, die bislang in Mülheim, Bottrop und Dorsten durchgeführt worden sind. Song ist beim Mülheim-Besuch nicht pompös in einem Hotel untergebracht, sondern privat bei Jens Wilke.

Prof. Soon-Ki-Song (l.) überreicht Jens Wilke die Auszeichnungs-Urkunde für den 7. Dan. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Es ist ein Ausdruck der Freundschaft und der Wunsch, die Tage gemeinsam unter Gleichgesinnten zu verbringen. Zudem hat er großen Gefallen an der deutschen Esskultur gefunden. Dazu zählen Brötchen zum gemeinsamen Frühstück oder auch Gulasch und Rouladen. In einigen Stilrichtungen des Hapkido steht neben dem kämpferischen Aspekt der Selbstverteidigung das Miteinander in der Gesellschaft im Vordergrund. Und Soon-Ki Song lebt es vor.

Nach Mülheim ist er mit einem Demo-Team angereist. 70 Lehrgangs-Teilnehmer im Alter von sechs Jahren bis Mitte 50, vom Schüler bis zum Meister, verfolgten an den beiden Tagen in den Räumlichkeiten an der Aktienstraße gebannt die Demonstrationen und probierten die Techniken unter Anleitung aus. Soon-Ki Song freute sich dabei über die vielen Kinder und Jugendlichen, die sich für den Lehrgang angemeldet hatten. „Wir wollen den jungen Menschen helfen, den richtigen Weg zu gehen. Sie sollen ihre Gesundheit durch körperliche Aktivität stärken, ihren Charakter formen und selbstbewusst auftreten. Auf der Welt gibt es viel Schlechtes wie Gewalt und Drogenkonsum. Dem wollen wir mit Hapkido entgegenwirken, indem wir die positiven Dinge verbreiten“, sagt der Weltverbands-Präsident.

7. Dan schon mit 46 Jahren

„Für mich ist es wieder eine große Ehre, dass Prof. Song bei mir zu Gast ist“, sagte Jens Wilke. Der Inhaber der „Chun-In“-Akademie erlebte im Rahmen des Lehrganges noch einen ganz besonderen Moment. Der Weltverbands-Präsident verlieh ihm für seine Verdienste um das Hapkido den siebten Dan. Jens Wilke meinte mit Blick auf die Urkunde: „Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich mit 46 Jahren bereits den siebten Dan verliehen bekommen habe.“