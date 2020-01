Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weite Anreise bis Mülheim

Galopptrainer Frank Fuhrmann nimmt eine weite Anreise in Kauf, um in Mülheim sieben Pferde an den Ablauf zu bringen. Von Möser bei Magdeburg bis zum Raffelberg sind es fast 500 Kilometer.

Sieben Prüfungen stehen am Sonntag auf der Raffelberger Bahn ab 11.25 Uhr auf dem Programm. Die ersten vier Rennen werden vom französischen Renn-TV live übertragen.