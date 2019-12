Mülheim. Am Samstag muss das Team von Trainer Carsten Quass bei Tabellenschlusslicht TV Ratingen II antreten. Am Sonntag ist die HSG Gerresheim zu Gast.

VfR Saarn könnte am Wochenende vier Punkte holen

Für die Handballer des VfR Saarn könnte es in der Landesliga ein Vier-Punkte-Wochenende werden. Denn die Saarner haben einiges vor. Sie spielen zunächst am Samstag (19 Uhr) beim TV Ratingen II und am Sonntag erwarten sie an der heimischen Sporthalle an der Holzstraße die HSG Gerresheim.

Das Samstag-Spiel gegen die Ratinger Reserve wurde vorgezogen, damit der VfR im neuen Jahr traditionell gemeinsam in den Ski-Urlaub fahren kann.

Keine Schlimme Verletzung

Vor dem anstehenden, anstrengenden Wochenende gibt es zumindest Gewissheit, was die Verletzung von Torhüter Lars Wortberg angeht. „Es ist zum Glück keine schlimmere Verletzung“, sagt VfR-Trainer Carsten Quass. So handle es sich um eine Zerrung und keinen Riss des Kreuzbandes.

Nichtsdestotrotz hat Wortberg sein Knie die Woche noch schonen müssen und hat nicht am Training teilgenommen. Am Wochenende wird er sich aber bei beiden Spielen auf die Bank setzen. Zur Absicherung wird Quass aber wohl dennoch erneut auf Arian Mombour aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen.

Saarn muss am Samstag auf Kilgast verzichten

Beim Spiel am Samstag gegen den aktuellen Tabellenletzten der Liga muss der Saarner Coach auf Kreisläufer Thimo Kilgast verzichten. Von einem Pflichtsieg gegen das Schlusslicht will Quass zwar nicht sprechen. Denn Ratingen habe auch durchaus knappe Ergebnisse erzielt, aber „eigentlich wäre ich schon sehr enttäuscht, wenn wir das nicht gewinnen würden“, sagt der Trainer. Dazu müsse aber vor allem der Auftritt seiner Mannschaft engagierter ausfallen als in den Spielen zuvor. „Da sind alle gefordert, das entsprechende Verhalten auf dem Platz zu zeigen“, so der Trainer.

Schwieriger dürfte es am Sonntag Zuhause zur gewohnten Anwurfzeit um 11.30 Uhr gegen Gerresheim werden. Die Spielgemeinschaft steht aktuell mit zwei Punkten mehr einen Platz über den Saarnern.

Zudem haben sie zuletzt neben dem Kettwiger Sportverein (34:30) auch gegen Bayer Uerdingen (24:22) gewonnen. „Deshalb werden die wohl auf einer Welle der Euphorie unterwegs sein und dementsprechend motiviert zur Sache gehen“, so Quass. Dennoch sind für ihn auch gegen Gerresheim zwei Punkte drin.