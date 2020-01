VfB Speldorf muss die Weichen für den Klassenerhalt stellen

Seit eineinhalb Wochen sind die Fußballer des VfB Speldorf wieder im Training. Es gilt nun, die Weichen für den Klassenerhalt zu stellen. Erster Testgegner ist am Sonntag, 15 Uhr, die A-Jugend des ETB Schwarz-Weiß Essen.

„Die Mannschaft arbeitet gut, wir trainieren sehr hart“, sagt Trainer Olaf Rehmann. Er möchte die Weichen stellen, Spiele auch in den letzten zehn Minuten noch entscheiden zu können. Dahingehend wird das Heimspiel am Sonntag ein guter Gradmesser. „A-Jugendteams sind immer laufstark“, weiß Rehmann.

Größere Unabhängigkeit von Morina oder Zorlu

Das Spiel ist zudem eine Scoutingmöglichkeit für die Speldorfer. Denn der ETB hat keine zweite Mannschaft und es werden wohl nur wenige Spieler den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. „Für den ein oder anderen Spieler könnte die Landesliga dann interessant sein“, sagt Rehmann.

Er wird mit seinem Team in der Vorbereitung das ein oder andere ausprobieren. Es steht und fällt aber immer mit der Frage, wer wann fit ist. Der VfB muss deutlich unabhängiger von Stürmer Esad Morina oder Abwehrchef Semih Zorlu werden. Morina soll in den nächsten zwei Wochen wieder einsteigen, Zorlu wird aller Voraussicht nach an diesem Wochenende Vater.

Auch Michael Siminenko nicht mehr im VfB-Team

Mehrere potenzielle Neuzugänge stellen sich aktuell noch im Training vor. Fix ist bisher aber nur Ercan Aydogmus. Neben André Panz, Adrian Figielek und Aaron Komusin hat sich der VfB auch von Michael Siminenko getrennt.