Das „Finale dahoam“ platzte bei der westdeutschen Hallenhockey-Meisterschaft der B-Knaben des HTC Uhlenhorst Mülheim in der Vorschlussrunde.

Am Ende belegte der Nachwuchs des HTC Uhlenhorst in der Halle Lehnerstraße den dritten Platz. Die B-Mädchen des HTCU erreichten in der West-Endrunde in Leverkusen den vierten Rang.

Zunächst läuft für die Mülheimer alles nach Plan

In der Gruppenphase konnten sich die Mülheimer B-Knaben nach einem 3:1-Erfolg über den DSD Düsseldorf und einer 1:2-Niederlage gegen den Düsseldorfer HC als Gruppenerste für das Halbfinale qualifizieren. Damit lief eigentlich alles nach Plan.

Doch in der Vorschlussrunde kassierten die Uhlenhorster Talente gegen Schwarz-Weiß Köln eine 2:5-Niederlage. Elias Godschalk und Linus Frankhof konnten den gegnerischen Keeper überwinden. „Individuelle Fehler führten in dieser Partie zu Gegentreffern. Vorne hatten wir eine ganze Reihe an guten Torchancen. Hier hatten wir bei vier Pfostentreffern auch ein bisschen Pech. Insgesamt war die Niederlage aber verdient, weil wir in diesem Duell nicht unser Leistungsvermögen abrufen konnten“, sagte Anne Bruckmann, die das Mülheimer Team zusammen mit Malte Hellwig und Robert Duckscheer trainiert. Ab der Feldsaison wird Felix Damberger die Mannschaft übernehmen.

Das Spiel um den dritten Platz gewinnt der HTC Uhlenhorst Mülheim

Trotz der bitteren Halbfinal-Niederlage bewiesen die Uhlenhorster B-Knaben eine gute Moral. Im Spiel um den dritten Platz besiegten sie den Düsseldorfer HC mit 7:2. Die Tore erzielten Nick Nürnberger (3), Tim Fischbach (2), Linus Frankhof und Elias Godschalk. Bruckmann: „Wir sind mit hoher Spielfreude in die Begegnung gestartet und waren dem Gegner deutlich überlegen.“

In Leverkusen bezwangen die Uhlenhorster B-Mädchen Schwarz-Weiß Neuss mit 4:0. Die Partie gegen Ausrichter RTHC endete mit einem 2:2-Remis. Es folgte eine 0:3-Niederlage im Halbfinale gegen den Düsseldorfer SC. Schließlich verloren die Mülheimerinnen das Spiel um Rang drei gegen den RTHC Leverkusen mit 2:3.