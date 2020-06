TV Mellinghofen trauert um Heinz Gocke

Mülheim. Der frühere Spieler und Trainer verstarb im Alter von 83 Jahren. Er prägte die Mellinghofer Glanzzeit. Auch die heutige HSG verdankt ihm viel.

Der TV Mellinghofen trauert um sein langjähriges Vereinsmitglied Heinz Gocke. Der ehemalige Handballer und Trainer des MTV ist kürzlich im Alter von 83 Jahren verstorben.

Bis zuletzt kam Gocke in die Sporthalle, um die Spiele der ersten Herrenmannschaft zu sehen oder auf die Platzanlage zu einer Partie Boule. Mit ihm verliert der MTV auch eines seiner angesehensten Mitglieder. Besonderes seine positive Lebenseinstellung hat ihn über die Jahre immer ausgezeichnet, auf und neben dem Platz.

Bundesliga nur knapp verpasst

Heinz Gocke hat insbesondere die glorreichen Handballzeiten des Mellinghofer TV entscheidend geprägt, in den 50er und 60er Jahren zunächst als Spieler später als Trainer. Mit der ersten Herrenmannschaft verpasste er 1967 den Aufstieg in die Bundesliga nur knapp.

Nicht minder erfolgreich war seine Trainertätigkeit im Nachwuchsbereich. Unter seiner Regie wurden Jugendmannschaften Niederrheinmeister auf dem Feld und in der Halle. Sein größter Erfolg war aber sicherlich der Gewinn der Westdeutschen Feldhandball-Meisterschaft mit der A-Jugend 1969 gegen den TV Wellinghofen aus Dortmund. Bis weit in die 80er Jahre hinein blieb Gocke als Trainer seinem Verein treu und hat damit mehreren Handball-Generationen im TV Mellinghofen, und auch noch in der heutigen HSG Mülheim, seinen unverkennbaren Stempel aufgedrückt. Sein Rat war bis in die jüngste Zeit von allen Handballern gerne angenommen.

Wolfgang Bergmann, hier als Trainer der HSG Mülheim in Aktion, war einst Spieler unter Trainer Heinz Gocke. Foto: Dana Schmies / FUNKE Foto Services

Nicht ohne Grund sind viele seiner ehemaligen Schützlinge ebenso erfolgreiche Trainer geworden. Dazu gehören unter anderem Dirk Bril, Gerd Wrobel, Willi Heidkamp, Wolfgang Schütte, Wolfgang Bergmann oder der ebenfalls erst kürzlich verstorbene Gerd Schneider.

Der Sport mit dem Ball hat Gocke Zeit seines Lebens nicht losgelassen, auch wenn er den Handball später gegen eine Boulekugel tauschte. Woche für Woche hat sich der ehemalige Unternehmer mit seinen alten Freunden und Weggefährten auf der Platzanlage des MTV für eine Partie getroffen, danach wurde im Clubhaus weiter über den Sport gefachsimpelt.

„Heinz hat sich mehr als 60 Jahre unermüdlich für unseren Verein eingesetzt“, sagt Wolfgang Bergmann, einer seiner ehemaligen Spieler. Dies ging weit über das Sportliche hinaus: im Vorstand des traditionsreichen Mülheimer Vereins, als Clubwirt oder auch stiller Gönner.

Viele Ideen und Investitionen

Dabei war ihm unter anderem der Erhalt der Platzanlage an der Aktienstraße ein besonderes Anliegen.

Viele Investitionen sind mit seinem Namen und Ideen verbunden, seien es die Terrasse, der Biergarten, die neugestalteten Bouleplätze oder der Bolzplatz mit der Flutlichtanlage. „Ganz zu schweigen von den ersten Gedanken zur Umwidmung des damaligen Feldhandballplatzes bis zur Umsetzung unserer Tennisanlage“, erinnert sich Bergmann weiter zurück. Heinz Gocke wurde 83 Jahre alt.