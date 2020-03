Mülheim. Am Samstag wollen die Fußballer des TuSpo Saarn die Grundlage für eine anschließende Feier legen. Auch am Saisonende wollen sie gerne feiern.

Schon am Samstag eröffnen die Fußballer des TuSpo Saarn den 20. Spieltag in der Kreisliga A. Der Tabellenzweite möchte seine Favoritenrolle annehmen und schaut noch nach ganz oben.

TuSpo Saarn – TSV Bruckhausen (Sa., 16.30 Uhr, Mintarder Straße). Weil Stürmer Sven Mehler am Samstagabend seine Hochzeit und seinen 30. Geburtstag im Klubhaus feiert, spielen die Saarner schon am Samstag. Dabei wollen sie an das Hinspiel anknüpfen, in dem sie klar überlegen waren. „Wir sind Favorit und diese Rolle müssen wir auch annehmen“, sagt Trainer Thomas Stedter.

Drei Punkte liegt der Tabellenzweite zurzeit hinter der GSG Duisburg zurück. Völlig unschlagbar scheint der Ligaprimus nicht mehr. „Wenn man die Chance hat, dann wollen wir natürlich auch noch Erster werden“, sagt Stedter. Leider war seine Elf beim 0:4 im ersten Aufeinandertreffen mit den Duisburgern stark ersatzgeschwächt. „Mit dem jetzigen Kader, der guten Stimmung und starken Trainingsbeteiligung rechnen wir uns schon deutlich mehr aus“, so der Saarner Coach.

SC Croatia – DSV 1900 II (So., 15 Uhr Moritzstraße). In echter Abstiegsgefahr ist der SC in dieser Saison nicht. Da aller Voraussicht nach nur die letzten beiden Teams absteigen, sind die Styrumer bei 14 Punkten Vorsprung auf der sicheren Seite. Drei weitere Zähler könnten dazukommen, wenn das noch punktlose Schlusslicht zu Gast ist.

Mülheimer FC 97 II – Rheinland Hamborn (So., 15 Uhr, Ruhrstadion). Nur sieben Punkte Vorsprung hat der MFC II. In Gefahr geriete der Aufsteiger nur dann, wenn der drittletzte Tabellenplatz tatsächlich noch in einen Relegationsplatz umgewandelt würde. Der Sprung auf den vierten Platz von unten ist für den MFC durchaus noch möglich. Dann wäre die Elf von Trainer Cengiz Demircan auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Im Duell gegen den Tabellenvierten hängen die Trauben am Sonntag allerdings hoch.

TuRa 88 Duisburg – 1. FC Mülheim (So., 15 Uhr, Kammerstraße). Beim Tabellenvorletzten ist der 1. FC Favorit und möchte den zehnten Saisonsieg einfahren. Gewinnen die Saarner gegen Bruckhausen, würden die Löwen zumindest wieder auf den siebten Platz klettern.

SpVgg Meiderich – SV Heißen (So., 15 Uhr, Honigstraße). Seit vergangener Woche ist der SVH wieder das zweitbeste Mülheimer Team. In Meiderich winkt sogar der Sprung auf den fünften Tabellenplatz, sollte der aktuelle Fünfte aus Buchholz gegen den Spitzenreiter GSG Duisburg verlieren.