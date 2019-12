Mülheim. Der TuSpo Saarn geht diesmal als Favorit in seine Vorrundengruppe bei der Stadtmeisterschaft. 1. FC Mülheim ist ebenfalls ein heißer Kandidat.

TuSpo Saarn hat wieder die Schlager im Gepäck

Der TuSpo Saarn und der Dümptener Turnverein eröffnen am Samstag um 16 Uhr in der Innogy-Halle die 47. Runde der Mülheimer Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Zweieinhalb Stunden später stehen die ersten drei Teilnehmer des Finalturniers am 4. Januar fest.M

Der Vorjahresdritte aus Saarn wird dabei als Tabellenzweiter der Kreisliga A mit der angenehmen Bürde des Favoriten leben müssen, auch wenn der TuSpo-Vorsitzende Maik Brechlin von einer ausgeglichenen Gruppe spricht. „Dümpten hat überrascht, Fatihspor hat gute Techniker und Styrum ist in der Halle immer gefährlich“, sagt er.

1. FC Mülheim scheiterte vor einem Jahr hauchdünn

Mit Styrum ist der 1. FC Mülheim gemeint, der bei der vergangenen Ausgabe trotz zwei Siegen aus drei Spielen die Endrunde verpasste. Diesmal sind die „Löwen“ wieder ein heißer Kandidat für den 4. Januar. Mit Torjäger Berkan Kiris stellt der 1. FC zudem einen Anwärter auf den Titel des Torschützenkönigs.

B-Liga-Vizemeister Fatihspor schaffte es vor zwei Jahren auf Anhieb in die Endrunde, konnte diesen Erfolg aber 2018/19 nicht wiederholen. Mit Trainer Selami Günel wollen die nun in Broich beheimateten Kicker wieder unter die besten Acht kommen.

Dümptener TV kommt als Tabellenführer

Das gelang im Vorjahr dem Dümptener TV, der damit die Überraschungsmannschaft des Turniers stellte. Mit der Tabellenführung auf dem Feld im Rücken kommt die Truppe von Trainer Frank Valasek erneut mit Selbstvertrauen in die Halle – und hat nichts zu verlieren.

In der Chronik der Hallen-Stadtmeisterschaft steht Union 09 noch immer auf Platz zwei. Zehnmal gewann der TuS den Titel. Zuletzt 2011. Neun Jahre später ist der Innenstadt-Klub nur noch Außenseiter, obwohl in seiner Gruppe die größten Namen fehlen.

Auf dem Feld schaffte Union im Sommer nur knapp den Klassenerhalt und gehört auch jetzt lediglich zum Mittelfeld der Kreisliga B.

Saarner sind für’s Feiern bekannt

Sollte der TuSpo seiner Favoritenrolle gerecht werden und in die Finalrunde einziehen, werden die Saarner diesen Erfolg wieder ausgelassen feiern. Dafür sind sie mittlerweile bekannt. „Die Jungs haben wieder die Schlager im Gepäck“, schmunzelte Klubchef Maik Brechlin. Dem ein oder anderen (zum Beispiel dem Autor dieser Zeilen) klingen sie noch vom Vorjahr in den Ohren.