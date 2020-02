Tura Dümpten meldet sich mit Derbysieg gegen Heißen zurück

Nach der Punkteflaute in den letzten Spielen haben sich die Bezirksliga-Handballerinnen der DJK Tura 05 Dümpten im Lokalderby gegen den SV Heißen II mit einem doppelten Punktgewinn zurückgemeldet.

Das sonst so gute Tempospiel der Turanerinnen kam aber ohne ihre etatmäßigen Außenspielerinnen zunächst nicht richtig ins Rollen. Unkonzentrierte Abschlüsse und individuelle Fehler verhinderten, dass sich die DJK gegen den aktuellen Tabellenletzten aus Heißen frühzeitig absetzte.

Heißen bleibt lange auf Schlagdistanz

Der SVH blieb auf Schlagdistanz und machte den Dümptenerinnen bis zur Halbzeit das Leben schwer. Nach 30 Minuten lagen diese nur knapp vorne (9:7). Im zweiten Durchgang war Tura dann aber doch klar das spielbestimmende Team, im Angriff gelangen ihnen einige gute Spielzüge und Einzelaktionen.

So bauten sie ihre Führung bis Mitte der zweiten Hälfte auf 15:9 aus und gewannen am Ende deutlich und auch in dieser Höhe verdient mit 21:12.

Styrum II gegen Neuenkamp ohne Mühe

Wenig Mühe hatte die DJK Styrum 06 II gegen den Tabellenzwölften Blau-Weiß Neuenkamp. Styrum gewann 25:17. Die „06erinnen“ führten schon in der ersten Halbzeit teilweise deutlich mit sieben Toren. Mit diesem Vorsprung im Rücken spielten sie die zweite Hälfte souverän zu Ende.

Noch einfacher war es für Tabellenführer HSV Dümpten. Der HSV gewann kampflos gegen den VfB Homberg II, weil die Homberger keine Mannschaft zusammenbekamen. Damit führt der HSV weiterhin mit vier Punkten Vorsprung vor Verfolger Turnerbund Oberhausen.