Mülheim. Eine Knieverletzung hat Timm Herzbruch vom HTC Uhlenhorst zuletzt ausgebremst. In seiner Kolumne erzählt er, wie es in der Reha vorangeht.

Sieben Wochen sind seit meiner Operation vergangen und ich mache erhebliche Fortschritte. Jeden Tag bin ich bei Fusion5 in der Reha. Mittlerweile kann ich wieder laufen gehen, das tut dem Knie sehr gut. Ich hoffe, dass ich auch zeitnah wieder auf das Hockeyfeld zurückkehre.

Im Februar steht der nächste Lehrgang mit der Nationalmannschaft an. Da möchte ich dabei sein und im Idealfall auch vorher schon ein paar Einheiten auf dem Feld absolviert haben. Darauf arbeite ich hin.



Uhlenhorst auf dem Weg ins FinalFour unterstützen

Bis es soweit ist versuche ich aber die Jungs so gut es geht zu unterstützen, dass sie den Sprung ins FinalFour schaffen. Ich bin sehr froh, dass sie das letzte Spiel gegen Blau-Weiß Köln so souverän gewonnen haben und nun am Samstag gegen den TSV Mannheim zuhause spielen können.





Wenn die Jungs defensiv gut stehen und konzentriert ihre Leistung bringen haben sie gute Chancen, Mannheim zu schlagen. Auch wenn der TSV eine gute Mannschaft stellt. Ich drücke die Daumen, dass es mit dem Ticket für Stuttgart klappt.

Timm Herzbruch, geboren am 7. Juni 1997, ist zweifacher Deutscher Meister im Feldhockey. Er und drei andere Sportler aus Mülheim berichten jeden Mittwoch an dieser Stelle über ihre persönliche Olympia-Vorbereitung.