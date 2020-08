Testspielauftakt: Mintarderinnen empfangen Jägerhaus Linde

Mülheim. Für die Fußballerinnen von Blau-Weiß Mintard steht am Samstag das erste Testspiel auf dem Programm. Zu Gast ist der Verbandsligist aus Wuppertal.

Die Fußballerinnen von Blau-Weiß Mintard tragen am Wochenende ihr erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die anstehende Saison in der Landesliga aus. Am Samstag gastiert Verbandsligist Jägerhaus Linde aus Wuppertal in der Ruhraue. Anstoß ist um 13 Uhr. Nach drei anstrengenden Wochen der Vorbereitung will das Team von Trainer Torsten Eichholz endlich auch Spielpraxis sammeln.

Verzichten muss der Coach allerdings noch auf einige seiner Spielerinnen. Dazu zählen Lisa Klapdor (Kreuzband-OP), Ikram Buick (Weisheitszahn-OP), Torhüterin Sarah Huckels, Louisa Clauß und Sara Eichholz (alle in der Reha).

Großer Kader

Problematisch ist das für den Trainer allerdings nicht. Der Mintarder Kader ist nach dem Aufrücken von fünf Spielerinnen aus der U17 mit 28 Spielerinnen gut gefüllt. Vordergründig geht es BWM-Coach Eichholz auch darum, die neuen Spielerinnen auf dem Platz zu sehen.

„Wir werden Samstag einiges ausprobieren. Sowohl was die Positionen der Spielerinnen angeht, als auch die taktische Ausrichtung“, so Eichholz. Vergangene Saison hatten wir schon einen ausgeglichenen Kader, der noch einmal verstärkt wurde.“