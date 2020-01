SV Heißen hat Biefang von Beginn an unter Kontrolle

Die Verbandsligafrauen des SV Heißen haben gegen den TV Biefang II einen nie gefährdeten 32:19 (17:9)-Sieg eingefahren.

Die Heißenerinnen setzten sich vor heimischen Publikum in der Sporthalle Kleiststraße gleich in den ersten Minuten mit 5:0 ab. „Wir haben das Spiel schnell unter Kontrolle gehabt“, war Co-Trainer Christian Hoffmann zufrieden. Wobei man aber auch sagen muss, dass die Biefanger Reserve, die aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz steht, nicht unbedingt ein Gegner auf Augenhöhe für den SVH ist (Platz fünf).

Heißener Abwehr steht sehr sicher

Insbesondere die Heißener Abwehr hat gegen den Turnverein sicher gestanden und einige Bälle erobert. „So konnten wir über unser Tempospiel viele einfach Tore erzielen“, so Hoffmann. Dabei hat der SVH von offensiv bis defensiv unterschiedliche Deckungsformationen getestet.

„Auch im Angriff haben wir viel ausprobiert und durchgewechselt“, so der Co-Trainer. Dies sei in den vergangenen Partien oftmals zu kurz gekommen. So stünde unterm Strich eine geschlossen gute Mannschaftsleistung. Ein Sonderlob gibt es dennoch für Torfrau Tatjana Schwarz, die bei ihrem letzten Spiel für den SVH eine durchweg gute Leistung zeigte. Die Keeperin zieht es aus beruflichen Gründen in Richtung Berlin.

SV Heißen - TV Biefang II 32:19 (17:9)

SVH: Schwarz, Weber - Arto, Neulken, Reschke, Küsters, Buschmeier, Radetzki, Brügge, Hauth, Schink