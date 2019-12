Styrumer Siegesserie findet in Dinslaken ein Ende

Mülheim. Die Styrumer Handballer mussten nach sieben Erfolgen in Serie die erste Pleite hinnehmen. Eine Ausrede will Coach Reimers nicht gelten lassen.

Das lief nicht nach Plan: Styrum 06 hat nach sieben Siegen in Folge gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken nun die ersten Punkte abgegeben. Der Landesliga-Spitzenreiter verlor in einer vergleichsweise torarmen Partie 20:25. „Wir haben verdient verloren. Wir waren in vielen Situationen nicht wach genug“, kritisierte Trainer Bernd Reimers nach dem Spiel.

Für die DJK war von Beginn an der Wurm drin. Sie lagen nach fünf Minuten 1:5 und nach 15 Minuten sogar 5:11 hinten. „Wir sind erneut nicht gut ins Spiel gekommen“, so Reimers. Grund waren vor allem die vielen technischen Fehler, die sich die Styrumer leisteten. Einen Teil davon schreibt Reimers dem Harz zu. „Man hat schon gemerkt, dass Dinslaken das mehr gewohnt ist als wir“, sagte der Trainer. Denn in der heimischen Von-der-Tann-Sporthalle ist die Nutzung von Haftmitteln verboten. Als Ausrede könne dies aber nicht gelten.

Styrumer kommen bis auf 8:11 heran

Bis zur Halbzeit konnten sich die Gäste dann aber doch auf 8:11 herankämpfen. Denn Styrum hatte mittlerweile im Rückraum durchgewechselt und auch die Abwehr auf eine 5:1 umgestellt, was Dinslaken zumindest zeitweise aus dem Konzept brachte.

Nach der Pause kamen die „06er“ dann einmalig auf zwei Tore ran (10:12). Verpassten es aber zu diesem Zeitpunkt, trotz klarer Chancen, das Spiel zu drehen. „Die Chancenverwertung heute war nicht gut“, so Reimers. Ein weiterer Knackpunkt war, dass die Styrumer ihre Angriffe oftmals nicht bis zum Ende spielten, sondern stattdessen überhastet und unvorbereitet den Abschluss suchten. Dadurch gingen einige Bälle verloren, was die Dinslakener zum Tempogegenstoß nutzten. So zogen die Gastgeber innerhalb von knapp zehn Minuten auf 17:10 weg und die Mülheimer konnten ihnen in der Endphase nicht mehr gefährlich werden.

An der Tabellensituation ändert die erste Saisonniederlage der Styrumer erstmal nichts. Sie führen die Tabelle weiterhin an. Die DJK hat noch zwei Punkte Vorsprung vor dem TV Issum, der aber schon ein Spiel mehr absolviert hat. „Vielleicht war das ja auch ein Dämpfer genau zur richtigen Zeit“, so Reimers.

MTV Dinslaken II - DJK Styrum 25:20 (11:8)

DJK: Justen, Schoofs - Best (1), Krause (1), Krusenbaum, Siemes (4/3), Ambe, Wagemakers (1), Potrafki (1), Hendricks (2), Bremkes (6), Burczyk (3), Sander (1), Kossmann