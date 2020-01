Styrum scheitert an der eigenen Chancenausbeute

Landesligaspitzenreiter DJK Styrum 06 kommt beim TV Borken nicht über ein Unentschieden hinaus (31:31). Betrachtet man nur die letzten Minuten, müssten die Styrumer sogar noch froh über diesen einen Punkt sein. Denn noch zehn Sekunden vor dem Ende lagen sie mit einem Tor hinten.

In einem ausgeglichenen Spiel wechselte die Führung schon in der ersten Hälfte immer wieder von links nach rechts. Die Styrumer kamen eigentlich zunächst gut ins Spiel und führten nach fünf Minuten mit 5:2.

Bewegliche Abwehr hilft Styrum

Allerdings erzielte Gastgeber Borken schnell den Ausgleich (6:6) und ging nun seinerseits in Führung (15:11). Zur Pause konnten die „06er“ allerdings die Führung zurückerobern (18:15). „Wir haben die Abwehr etwas beweglicher aufgestellt“, erklärte DJK-Trainer Bernd Reimers.

In der zweiten Halbzeit bauten die Gäste ihren Vorsprung dann sogar noch auf sechs Tore aus (23:17). „Wir haben uns zu dem Zeitpunkt dann aber zu sicher gefühlt“, ergänzt Trainer Stephan Schmidt.

Styrum gibt das Spiel aus der Hand

Ein Trugschluss, denn den Styrumern entglitt nach und nach das Spiel. Vorne ließen sie zu viele Torchancen liegen, auch mit der Rückwärtsbewegung waren die beiden Trainer nicht zufrieden. „Wir haben viele Tempogegenstoßtore bekommen, weil wir nicht richtig zurückgelaufen sind“, so Schmidt.

Probleme bereitete dem Styrumer Angriff in der Phase vor allem aggressive 3-2-1-Abwehr der Hausherren. Denn den Mülheimern fehlte es an Bewegung, zu oft haben sie sich hinter ihrem Abwehrspieler versteckt anstatt sich anzubieten. Aber auch in der Abwehr war die DJK „nicht frisch genug“.

Styrum gerät trotz Überzahl ins Hintertreffen

Ein Beispiel war die Schlussphase, in welcher sie trotz Überzahl noch den Treffer zum 30:31 kassierten. „Das darf nicht passieren“, so die Trainer unisono. Da waren es noch etwa zehn Sekunden auf der Uhr.

Styrum schaffte es aber nochmal vor das gegnerische Tor, dort zog Alexander Schmidt drei Abwehrspieler auf sich und spielte im Fallen Kreisläufer Robin Milhorst an, der zum Ausgleich traf.

In der Tabelle hat Styrum nach dem Remis noch fünf Punkte Vorsprung vor dem TV Issum, der auf den zweiten Tabellenplatz aufgerückt ist.

TV Borken - DJK Styrum 06 31:31 (15:18)

DJK: Kürbis, Schoofs - Schmidt (6/4), Best (1), Siemes (5), Milhorst (6), Krause (5), Bühne, Mnich (1), Ambe, Krusenbaum (1), Wagemakers (5), Bremkes (1), Jantze.