Mülheim. Den Schwung aus dem Heimsieg gegen den TV Biefang haben die Frauen des SV Heißen mitgenommen und auch in Wermelskirchen bestanden.

Starke Abwehr legt den Grundstein für Sieg des SV Heißen

Die Verbandsligafrauen des SV Heißen haben den HC Wermelskirchen mit 25:20 (14:8) geschlagen. Dabei konnten die Heißenerinnen den Schwung aus der Vorwoche mitnehmen und legten gleich einen blitzsauberen Start hin. Sie führten nach einer Viertelstunde mit 9:2.

Grundstein hierfür war eine stabile Abwehr. Zudem zeigte sich Torfrau Alexandra Pichottka in guter Form und konnte so manchen Wurf der Gastgeberinnen abwehren. So ließ der SVH bis zur Pause gerade mal acht Gegentreffer zu. Die Offensive kam vor allem über die erste und zweite Welle zum Erfolg.

Vorsprung schmilzt in der zweiten Halbzeit

Ebenso schnell war dieser Vorsprung aber in der zweiten Hälfte auch wieder geschmolzen. In der Abwehr stimmten die Absprachen nicht und vorne schlossen die Gäste ihre Angriffe zu früh ab. So dass es nach rund 45 Minuten plötzlich nur noch 17:16 für den SVH stand.

Der Ausgleich sollte aber nicht mehr fallen, trotzdem die Heißerinnen in der Schlussphase gleich mehrfach in Unterzahl agieren musste, konnte Wermelskirchen daraus keine Vorteile mehr ziehen.



Wermelskirchen – SV Heißen 20:25 (8:14)

SVH: Schwarz, Pichottka, Weber - Neulken (6), Küsters, Hauth (2), Arto (2), Kühn (2), Buschmeier (8/1), Schink (1), Resche (2/2), Brügge (1).