Zum vierten Mal lädt der Mülheimer Sportservice am Montag, 18 Uhr, zum Sporttalk ins Medienhaus am Synagogenplatz. Die Veranstaltung soll den Leistungssport in der Stadt unter die Lupe nehmen. „Kann Mülheim ,nur’ Hockey und Badminton?“ lautet die Fragestellung.

Zu Gast bei Moderatorin Tanja Schwarze sind Hanns-Peter Windfeder (Präsident des HTC Uhlenhorst), Frank Werner (Vorsitzender des Sportförderkreises), Volker Lauer (Leiter des Olympiastützpunktes Rhein-Ruhr) und Dr. Heike Quednau, Leiterin der Luisenschule.

Neun Schwerpunkte im Sportentwicklungsplan

Der Hintergrund: Neun Schwerpunkte wurden in der Sportentwicklungsplanung für eine sportgerechte Stadt ausgemacht. Die Sportentwicklung widmet sich jedes Jahr einem Schwerpunkt, der dann mit allen „Steakholdern“ gemeinsam erarbeitet wird.

In diesem Jahr steht das Thema Leistungssport im Fokus der Planungen. Welchen Leistungssport wollen wir, welche Sportarten können wir, was ist unser gemeinsames Ziel? All diese Fragen gilt es in diesem Jahr auf den Grund zu gehen.

Zahlreiche Projekte auf den Weg gebracht

Der Sporttalk soll die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zum Jahresanfang auf dieses wichtige Thema lenken. Danach gilt es die aktuellen Rahmenbedingungen in Mülheim zu analysieren.

Da gibt es schon viele einzelne Projekte, wie das Leistungszentrum Badminton, die Sportschule NRW, die Serie local heroes, den Tag der Talente und vieles mehr. Um sich dem Thema anzunehmen, wird sich Ende März eine Arbeitsgruppe von Experten treffen und gemeinsame Ideen und Ziele erarbeiten.

Flankierend werden einige kleinere und größere Projekte versuchen den Leistungssport zu fördern. Zum Ende des Jahres soll daraus ein gemeinsames Leitziel für alle Bürger der Stadt entstehen.