Schwache Chancenverwertung: SV Heißen scheitert im Pokal

Bis ins Finale kamen die Fußballerinnen des SV Heißen in der vergangenen Saison im Niederrheinpokal. Dies werden die Mülheimerinnen in der aktuellen Spielzeit nicht wiederholen können, denn sie sind schon im Achtelfinale aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Sie unterlagen beim Tabellenletzten SV Hemmerden etwas überraschend mit 0:1 (0:1).

„Mir fehlen noch ein bisschen die Worte, nachdem was da passiert ist“, meinte Trainer Tobias Holz. Der Coach bezog sich vor allem auf die zahlreichen Chancen seiner Mannschaft. Allein vor dem entscheidenden Treffer hätte Heißen drei- bis viermal in Führung gehen müssen.

Hemmerden verteidigte seine Führung stark

„Nach der 1:0-Führung hat uns Hemmerden komplett zugestellt und nur sehr schwer zu Chancen kommen lassen“, erklärte Holz. Dennoch ergaben sich auch danach noch Möglichkeiten für den Ausgleich. „Da fehlt manchmal der Mut vor dem Tor“, mutmaßt der Heißener Coach.

Personell fehlten im die Alternativen, so dass er die etatmäßige Stammtorhüterin Kira Hellenkamp in der letzten halben Stunde in den Sturm stellen musste. „Das sagt ja eigentlich schon alles“, meinte auch Holz. Der Coach weiter: „Im Kreispokal wollen wir jetzt zeigen, dass wir auch nächste Saison wieder gut genug sind für den Niederrheinpokal.“

SV Hemmerden – SV Heißen 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Frotzheim (22.)

SVH: Leuker – Adams, Renk (68. Andres), Herdemerten, Welzel – Schumann (59. Hellenkamp), Martin, Buhren, Rimkus – Mrotzek, Bouhadi