Schulklasse will die Deutschen Meisterschaften aufmischen

Mülheim. Der deutsche Badminton-Nachwuchs kämpft in der Innogy-Halle um die Jugend-DM-Titel. Sieben Athleten von der Mülheimer Luisenschule sind am Start.

Die Mülheimer Innogy-Halle ist am Wochenende erste Anlaufstelle des deutschen Badminton-Nachwuchses. Der BV Mülheim richtet dort in diesem Jahr die Deutschen Meisterschaften der U15 bis U19 aus. Los geht es bereits am Freitag. Eine Mülheimer Schulklassen-Clique will bei den Wettkämpfen kräftig abräumen.

„Der ganze Verein packt mit an. Viele helfen beim Aufbau, andere sind dann beim Turnier selbst mit dabei. Organisieren, verkaufen, betreuen“, erklärt Friederike Henze, Sprecherin des BVM. „Wenn viele helfen, dann geht der Aufbau, der am Donnerstag beginnt, auch recht flott“, so Henze.

232 junge Sportler

Insgesamt haben 232 junge Sportler, davon 75 (36 Mädchen und 39 Jungen) aus Nordrhein-Westfalen, für die Deutschen Meisterschaften gemeldet. Gespielt wird auf acht Feldern in der Innogy-Halle, in jeder Altersklasse jeweils im KO-System. Ausgetragen werden die Konkurrenzen Einzel, Doppel und Mixed.

Marvin Datko (l.) vom BV Mülheim erhofft sich gute Chancen im Mixed. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Vom Ausrichter, dem 1. BVM, sind neun Athleten dabei. In der U15 gehen Amra Bourakkadi und Johann Sufryd an den Start. In der Altersklasse U17 nehmen Karl Sufryd, Jarne Schlevoigt, Art Geisen, Nils Dubrau, Julia Meyer und Svea Marie Stempniak teil. Als einziger U19-Teilnehmer des BVM geht Marvin Datko sowohl im Herrendoppel als auch im Mixed an den Start.

Auch der zweite große Mülheimer Badminton-Klub, der TSV, schickt einige seiner Talente ins Rennen. In der Altersklasse U15 haben sich Philipp Volovnik, Cara Siebrecht, Selin Hübsch qualifiziert. Cara Siebrecht wird im Doppel mit Elina Sonnenschein in der U17 startet, weil Sonnenschein ein Jahr älter ist. Volovnik spielt im Doppel zusammen mit Johann Sufryd (vom BVM).

Gemeinsame Medaillen-Jagd

Obwohl die Mülheimer Nachwuchs-Sportler in verschiedenen Vereinen spielen, wollen sie sich gegenseitig anfeuern und gemeinsam auf Medaillen-Jagd gehen. Schließlich kennen sie sich bestens.

„Philipp Volovnik, Cara Siebrecht, Selin Hübsch, Johann Sufryd, Elina Sonnenschein und Marie Stempniak gehen alle in die gleiche, die neunte Klasse, der Luisenschule“, berichtet Kirsten Maghon, Sprecherin des TSV. Amra Bourakkadi geht auf die selbe Schule und ist eine Stufe tiefer.

In der U17 wird Jule Alberts an den Start gehen. In der U19 freuen sich Knarik Margaryan und Julie Marquardt auf ihre Einsätze bei der Deutschen Meisterschaft. „Marvin Datko und Jule Petrikowski gehören zu den besten in ihrer Altersklasse. Sie haben gute Chancen, einige Runden zu überstehen“, glaubt Henze.

Los geht es am Freitag um 12 Uhr mit der Mixed- Konkurrenz der U15. Ab etwa 15.40 Uhr beginnen bereits die ersten Runden in beiden Einzeldisziplinen. Am Sonntag beginnen die Halbfinalspielen um 9 Uhr. Ab etwa 12 Uhr geht’s mit den Endspielen los in allen Disziplinen und Altersklassen.

Die Spiele sind im Live-Ticker zu verfolgen auf: www.badminton.de