Mülheim. In der Handball-Bezirksliga der Frauen setzt Schlusslicht SV Heißen II ein Ausrufezeichen. Spitzenreiter HSV Dümpten baut seinen Vorsprung aus.

Für die größte Überraschung des Spieltags in der Frauenhandball-Bezirksliga sorgte die Zweitvertretung des SV Heißen: Das Schlusslicht schlug den Tabellenfünften Turnerbund Osterfeld mit 21:18. Die Heißenerinnen sind dadurch mit dem VfB Homberg II gleichgezogen und auch der rettende Platz zwölf ist nun nur noch einen Punkt entfernt.

Entscheidend war die kompakt stehende Abwehr, aber auch in der Offensive nutzte der SVH seine Chancen konsequenter als zuletzt. So setzte sich der SVH zwischenzeitlich auf sieben Tore ab, die der TBO nicht mehr aufholen konnte. Knapp am ersten Punktverlust vorbeigeschrammt ist dagegen Spitzenreiter HSV Dümpten.

Entscheidender Treffer fällt vier Sekunden vor Schluss

Das Spiel beim TV Biefang III endete 27:26, der entscheidende Siegtreffer fiel vier Sekunden vor dem Schlusspfiff. Da Verfolger Turnerbund Oberhausen überraschend bei Adler Bottrop strauchelte (19:18), hat der HSV seinen Vorsprung in der Tabelle ausgebaut.

DJK Tura 05 Dümpten gewann gegen HSG Vennikel-Rumeln-Kaldenhausen II nach schlechtem Start deutlich mit 22:14, nach 22 Minuten stand es nur 5:5. Nach einer Auszeit rissen sich die Dümptenerinnen zusammen und kamen aus einer guten Abwehr heraus zu einfachen Tempogegenstößen.

Bessere Kondition gibt den Ausschlag pro Styrum

Die DJK Styrum 06 II gewann ihr Heimspiel gegen die GSG Duisburg II mit 24:17. Ausschlaggebend für den Sieg war die bessere Kondition der Styrumerinnen und mehr Zielwasser in Halbzeit zwei. „Die Tore brauchten nach der ersten Hälfte schon neue Pfosten“, sagte DJK-Trainer Stephan Schmidt.