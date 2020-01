Reserve des 1. BV Mülheim verliert in Berlin knapp

Eine knappe 3:4-Niederlage kassierte die zweite Mannschaft des 1. BV Mülheim bei der SG EBT Berlin, sicherte sich damit aber zumindest noch einen Punkt und hat in der Tabelle nun 15 Punkte auf dem Konto. Als Tabellensiebter ist auch der Vorsprung auf den Abstiegsplatz groß genug.

Die Herren waren es, die die Kohlen für die Mülheimer aus dem Feuer holten.

Drei Siege durch die Mülheimer Herren

Bereits das erste Herrendoppel mit Pasquale Czeckay und Martin Kretzschmar wusste zu überzeugen, auch in den Einzeln hatte die Mülheimer-Reserve das bessere Ende für sich. René Rother gewann das Spitzeneinzel in vier Sätzen, Pasquale Czeckay benötigte gar nur drei Durchgänge. Einzig das zweite Herrendoppel ging verloren. Jonathan Rathke und Marvin Datko unterlagen in vier Sätzen.

Bei den Damen lief es dagegen nicht so gut. Das Doppel mit Julia Meyer, die am Tag zuvor genau wie Marvin Datko noch Bundesligaluft geschnuppert hatte, und Friederike Henze verlor in vier Sätzen, Henze war anschließend auch im Einzel gegen Kate Frost auf verlorenem Posten und unterlag dort in drei Sätzen. Auch das Mixed Datko/Meyer blieb ohne Satzgewinn. Durch die drei Siege konnten die Mülheimer aber immerhin einen Punkt aus der Hauptstadt mitnehmen.