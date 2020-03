Der Rad Club Sturmvogel war mit einigen hoffnungsvollen Talenten beim Lipperland-Pokal am Start und war mit den erzielten Ergebnissen sehr zufrieden.

Gegen die starke Konkurrenz aus Lieme und Augustdorf konnte sich die Vierer Mannschaft der Juniorinnen mit Anais Lindenberg, Riona Liß, Luisa Kandler und Annika Feldkämper durchsetzen und gewann mit einer ansprechenden Kür den Lipperland Pokal.

Sonderlob vom Trainer für persönliche Bestleistung

Bei den Schülern U11 erreichte Konrad Hollatz einen beachtlichen dritten Platz. Alexia Kryvenko erarbeitete sich in persönliches Lob von ihrem Trainer Gerd Blümmel für ihre fast fehlerfreie Kür und einer damit verbundenen persönlichen Bestleistung. Mit Platz sieben im ersten Jahr der U15 und in einem sehr gut besetzten Feld war sie sehr mehr als zufrieden.

Die „Sturmvögel“ Anais Lindenberg und Annika Feldkämper fuhren im Zweier der Juniorinnen erstmals ihre neu aufgestellte Kür und erreichten den vierten Platz. Durch einen Sturz beim Lenkerhandstand verpassten die beiden einen Platz auf dem Treppchen.

Landesmeisterschaften sind der nächste Höhepunkt

Im ersten Jahr der Juniorinnen U19 lief bei Anais Lindenberg nicht alles rund, so dass sie sich mit dem elften Platz begnügen musste. Am Wochenende stehen die Landesmeisterschaften in Lemgo an – die Juniorinnen haben im Vierer gute Chancen.