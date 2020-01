Offensive zu harmlos: SV Heißen verliert in Ratingen

Der SV Heißen kassiert beim Tabellennachbarn TV Ratingen eine 16:18-Niederlage.

Die Gastgeberinnen führten über 60 Minuten, dem SVH gelang nur zur Pause der 10:11-Anschluss. Sonst lief das Team von Jens Doleys einem Drei- oder Vier-Tore-Rückstand hinterher.

Heißener Distanzschüsse sind eine leichte Beute

Die Heißenerinnen kamen insbesondere in der Offensive nicht in Schwung. Zu harmlos blieben die Angriffsbemühungen vor der Ratinger 6:0-Abwehr. Der Rückraum agierte zu nah auf der Deckung und ließ sich so immer wieder festmachen. Die Würfe aus der Distanz kamen indes zu unplatziert und waren eine leichte Beute für die Ratinger Torfrau.

Dennoch sah es in der Schlussphase nochmal so aus, als könnten die Mülheimerinnen zumindest noch den Ausgleich erreichen. Rund fünf Minuten vor dem Ende traf Svenja Arto per Siebenmeter zum 16:18.

Heißen vergibt die letzten Möglichkeiten

Zweimal bot sich dem SVH durch Ballgewinne in der Abwehr die Anschlusschance. Aber auch hier zeigte sich, dass derzeit irgendwie der Wurm drin ist. Anstatt die erste Welle konsequent durchzuspielen, landete der Ball im Aus oder beim Gegenspieler.



TV Ratingen - SV Heißen 18:16 (11:10)

SVH: Pichottka, Schwarz – Neulken, Arto (3/2), Brügge, Kühn, Küsters, Buschmeier (2), Hauth, Schink (2), Eifert (3/1), Radetzki (2), Brügge (4)