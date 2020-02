Der 2:1-Sieg am Donnerstagabend gegen die DJK Vierlinden hat dem Mülheimer FC 97 Selbstvertrauen gegeben. Egal, wie er letztlich zustande kam. Gegen den TuB Bocholt soll am Sonntag, um 15.15 Uhr, nachgelegt werden.

Das Trainingsprogramm am Freitag war überschaubar. Ein bisschen auslaufen, ein paar Passstafetten und vor allem der Torabschluss standen an. Dort nämlich lag gegen Vierlinden der Hund begraben. „Mit unseren Chancen hätten wir drei Spiele gewinnen können“, sagte Trainer Hakan Katircioglu nach dem Sieg.

Mülheimer FC muss die Belastung steuern

Allerdings war ihm auch bewusst, dass es in der Kürze der Zeit nicht viele Möglichkeiten gab, an den entscheidenden Stellen nachzujustieren. „Wir müssen aufpassen, dass die Belastung nicht zu hoch wird. Ansonsten können wir nur Gespräche führen und hoffen, dass es in die Köpfe geht“, so der Trainer.

Allerdings habe er festgestellt, dass der Sieg gegen Vierlinden die Stimmung in der Mannschaft spürbar aufgehellt habe. „Ich habe schon wieder mehr Nachrichten mit positiven Smileys bekommen“, sagte Katircioglu, der die Stimmung als einen Trumpf seines Teams sieht. „Das hat uns in der Hinrunde stark gemacht und da müssen wir nun auch wieder hin“, so der Übungsleiter.

Mülheim stellt die beste Abwehr der Liga

Dazu kommt, dass die Mülheimer mit nur 22 Gegentoren weiterhin die beste Abwehr der Liga stellen. Aber auch die Bocholter Defensive, die in 21 Spielen 27 Tore kassierte, kann sich sehen lassen. „Wer als erstes eine Chance nutzt, wird das Spiel gewinnen“, vermutet Katircioglu.

Bereits im Hinspiel, das die Mülheimer mit 2:1 gewinnen konnten, habe Bocholt kompakt gestanden und auf seine Chancen gelauert. Damit rechnet der Mülheimer Trainer auch im Rückspiel im heimischen Ruhrstadion.

Videoanalyse vor dem Spiel gegen Bocholt

Um die Möglichkeiten auf die drei Punkte zu erhöhen, zeigte Katircioglu seinen Mannen im Abschlusstraining noch ein paar Videos vom Vierlinden-Sieg. Abgesehen von Yusuf Isik kann er gegen den Tabellenachten auf alle Spieler zurückgreifen.