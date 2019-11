Mülheim. Die Damen 30-Tennisspielerinnen sind mit einer Pleite in die Hallen-Saison in der Niederrhein-Liga gestartet. TC Raadt feiert einen knappen Sieg

Zum Auftakt in die Tennis-Hallensaison gab es für die Damen 30 des KHTC eine Niederlage. Sie unterlagen im Niederrheinliga-Nachbarschaftsduell dem Ratinger TC Grün-Weiß mit 2:4. So ganz überraschend ist dieses Resultat nicht.

Während die KHTC-Damen in den Sommer-Spielzeiten schon seit vielen Jahren in der Regionalliga der Damen 40 spielen, mussten die Ratingerinnen diese höchste Klasse in der Altersklasse 2018 verlassen.

Im zurückliegenden Sommer bewiesen sie aber in der Niederrheinliga ihre Stärke und stiegen ohne Punktverlust auf. Bei den Damen 30 gehen sie in der Halle nun mit einem starken Team — auch mit Damen-30-Regionalligaspielerinnen aus dem Sommer — an den Start. So verloren Angelika May, Anette Schumann und Judith Robering-Steinbrink. Robering-Steinbrink verlor dabei knapp das „Mülheimer Duell“ gegen die in Selbeck wohnende Karen Seele mit 6:7, 4:6.

Michaela Grohmann holt den einzigen Punkt

Den einzigen KHTC-Punkt in den Einzeln eroberte Michaela Grohmann. Nach ihrer Rückkehr vom TC Raadt gewann sie gegen Dagmar Nier mit 6:3, 6:4.

„Ich war bei meinem ersten Einsatz für den KHTC nach so langer Zeit anfangs sehr nervös und habe einfach hop oder top gespielt. Da war ich selbst überrascht, dass es so gut funktioniert hat“, meinte Michaela Grohmann nach dem Sieg. Beim Stand von 1:3 verzichteten die Teams auf die Austragung der Doppel, die mit 1:1 gewertet wurden.

In der Damen-30-Verbandsliga unterlag der TC Raadt dem TC Grün-Weiß Neuss mit 2:4. Julia Seemann gewann gegen Ines Martin Sprink. Außerdem setzten sich Erika Bandun und Tanja Guth im Doppel durch.

Mit einem 3:3 beim VfL Grafenwald starteten die Raadter Damen 40 in die Hallen-Niederrheinligasaison. Daniela Buhren (6:1, 6:0 gegen Maren Loipfinger) und Bianca Brüggemann (6:1, 6:4 gegen Corina Kiesewetter) punkteten in den Einzeln und auch gemeinsam im Doppel (7:6, 6:4 gegen Maren Loipfinger/Susanne Dierig).

TK Heißen setzt sich an die Spitze

Die Tabellenführung in der Damen-50-Verbandsliga haben die Spielerinnen des TK Heißen übernommen. Susanne Quentmeier, Heike Hengl, Sabine Ganz-Rummeni und Frauke Sous machten beim 5:1-Triumph über den Crefelder HTC schon in den Einzeln alles klar. Den fünften Zähler eroberte das TKH-Gespann Hengl/Sous in den abschließenden Doppeln.