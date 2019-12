Mülheim. Speldorf, Croatia und Union kämpfen um die Meisterschaft in der A-Jugend-Leistungsklasse. Am Sonntag empfängt der VfB die „09er“.

Mülheimer Trio mischt die Fußball-Leistungsklasse auf

Das hat es wohl noch nie gegeben: Drei Mülheimer Fußballmannschaften sind aktuell unter den besten vier der A-Jugend-Leistungsklasse. Es besteht die Chance, dass Mülheim im Frühsommer mit zwei Teams in der Qualifikation zur Niederrheinliga vertreten sein wird.

An der Spitze steht der VfB Speldorf, wenngleich die Grün-Weißen sich nach sieben Siegen in Folge zuletzt mit zwei Unentschieden zufrieden geben mussten. Im Duell bei Rhenania Hamborn gab der Tabellenführer zweimal eine Führung aus der Hand und spielte letztlich nur 2:2. Der scheidende Trainer Carsten Bujok ärgerte sich über den Schiedsrichter. Nach dem Spiel trennten sich seine Wege von denen des VfB (wir berichteten). Janis Timm und Volker Skuppin übernehmen die Mannschaft bis zum Saisonende.

Union schiebt sich heimlich nach oben

Der SC Croatia hat seinen zweiten Platz gegenüber den Sportfreunden Hamborn 07 erfolgreich verteidigt. Beide Teams trennte nur ein Punkt. Nach dem 2:1 (1:0)-Auswärtserfolg hat der SC die Duisburger vorerst um vier Punkte distanziert. Mahde Kaeede und Jacob Jawad erzielten die Treffer.

Während der VfB Speldorf schon im Vorjahr oben dabei war und der SC Croatia vor der Saison durchaus Ambitionen anmeldete, hat sich der TuS Union 09 eher heimlich in die Spitzengruppe geschoben. Nun wiesen die Unioner den SV Genc Osman Duisburg klar mit 4:1 (2:0) in die Schranken.

Elf Punkte vor dem ersten Relegationsplatz

Sie bauten damit nicht nur den Vorsprung auf die an Position sechs geführten Duisburger aus, sondern vor allem den Abstand zum siebten Platz. Dort beginnt die Relegationszone und Union hat nun elf Punkte mehr auf dem Konto als die eben dort geführte Elf von TuRa 88 Duisburg. Die Mannschaft von Trainer Thomas Bertzki hat in dieser Saison erst einmal verloren.

Am Sonntag, 11 Uhr, kommt es an der Saarner Straße zum Derby zwischen dem VfB und den Unionern. Der SC Croatia empfängt zur gleichen Zeit an der Styrumer Moritzstraße das punktlose Schlusslicht SuS 09 Dinslaken. Sollte Union es gelingen, den VfB in Speldorf zu besiegen, winkt den „Kroaten“ die Tabellenführung.