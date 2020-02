Mülheimer SV 07 bestreitet Verfolgerduell am Waldschlösschen

Auch wenn der ursprüngliche Neustart buchstäblich vom Winde verweht wurde, war der Beginn des neuen Fußballjahres für den Bezirksligisten MSV 07 durchaus vielversprechend. Während die Konkurrenz die Punkte teilte, schlugen die „07er“ den SV Rot-Weiß und nehmen als Fünfter weiter die Verfolgung der Spitzenteams auf.

Am Donnerstag, 19.30 Uhr, treffen die Mülheimer auf den direkten Tabellennachbarn SV 08/29 Friedrichsfeld, auf den ungefähr die gleiche oben ausgeführte Beschreibung zutreffen würde.

Friedrichsfeld ist die Mannschaft der Stunde

Mehr noch: Die Friedrichsfelder sind so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Jahresübergreifend haben sie fünf Spiele in Folge gewonnen und sind in diesem Zeitraum vom 14. auf den sechsten Platz geklettert. Der Rückstand auf den zweiten Rang, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt, ist auf drei Punkte geschmolzen.

Heißt im Umkehrschluss: Der Sieger der Partie bleibt im Konzert der Großen dabei, zumal den Teams auf den Plätzen zwei bis vier in den Duellen gegen die Mannschaften auf den Rängen sieben bis neun (tatsächlich in der passenden Reihenfolge) zumindest keine Laufkundschaft gegenübersteht und damit Punktverluste für die Verfolger des Mülheimer FC zumindest im Bereich des Möglichen sind.