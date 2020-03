Celal Karabudak stand in den letzten Sekunden der Partie zwischen Viktoria Buchholz und dem Mülheimer FC 97 unfreiwillig im Mittelpunkt. Der Innenverteidiger zog sich die Torwarthandschuhe an, stellte sich zwischen die Pfosten und versuchte den Strafstoß von Gianluca Altomonte zu entschärfen.

Vergebens. In der siebten Minute der Nachspielzeit verlor der MFC das Spitzenspiel in Duisburg mit 1:2 (1:0) und musste damit auch die Tabellenführung an den RSV Praest abgeben.

Mülheims Trainer ärgert sich über den Schiedsrichter

Hakan Katircioglu konnte es auch gut eine halbe Stunde nach dem Abpfiff noch nicht glauben. „Heute durften nicht die beiden Mannschaften das Spiel entscheiden. Der Schiedsrichter hat es getan“, sagte der Mülheimer Trainer. Damit bezog er sich vor allem auf die letzten 15 Minuten, in denen er sein Team stark benachteiligt sah.

„Alles wurde gegen uns gepfiffen. Und wenn ein Spieler von uns gefoult wurde, lief das Spiel weiter“, so Katircioglu. Dann flog erst Miran Zuberovski wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz (83.), in der Nachspielzeit in Folge des Elfmeters Torhüter Efe Özkan mit glatt Rot. „Warum er Rot gesehen hat, wollte uns der Schiedsrichter aber nicht sagen“, so Katircioglu.

Mülheim führt – verpasst aber weitere Tore

Dass es überhaupt soweit kommen konnte, und die Mülheimer die Partie noch aus der Hand gaben, hatten sie zum Teil aber auch selbst zu verschulden. In der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit waren sie mit 1:0 in Führung gegangen. Sandro Garcia bediente Belmin Selmanovic, dessen Schuss Timo Mohr abklatschen ließ – direkt vor die Füße von Soner Yavuz. 1:0 für den MFC.

Und auch im zweiten Durchgang hatten die Mülheimer mehr vom Spiel und hätten die Partie vorzeitig entscheiden müssen. Erst scheitere Yavuz alleinstehend an Mohr, dann übersah er den besser stehenden Sandro Garcia und fand erneut im Duisburger Torsteher seinen Meister.

Schiedsrichter verweist Buchholz-Fan von der Anlage

„Danach hatte der Schiedsrichter etwas dagegen, dass wir dieses Spiel gewinnen“, so Katircioglu, der auf Serkan Cekic und Cüneyt Türk verzichten musste. Aber auch die Zuschauer der Gastgeber waren mit der Leistung des Unparteiischen nicht gänzlich einverstanden – ein Fan der Viktoria wurde deshalb von der Anlage verwiesen.

In der hektischen Schlussphase waren es dann aber die Duisburger, die den kühleren Kopf bewahrten. Nach einem Freistoß von der Mittellinie fiel der Ball direkt vor die Füße von Stürmer Gianluca Altomonte, der in Überzahl den Duisburger Ausgleich erzielte (89.).

Elfmeter für Buchholz und ein Mülheimer Torwartproblem

Was folgte war eine rund siebenminütige Nachspielzeit. Als fünf Minuten um waren, zeigte Stefan Heuer auf den Punkt. Er hatte ein Foul am Buchholzer Maurice Rybacki gesehen. Efe Özkan beschwerte sich und sah Rot. Celal Karabudak stellte sich in das Tor – und war beim Strafstoß von Altomonte mit dem Fuß sogar noch am Ball. Verhindern konnte er das 1:2 aber nicht.

So hat der MFC nicht nur drei Punkte verloren, sondern steht auch vor einem Torwartproblem. „Wir werden bereden, wie wir mit der Situation umgehen“, so Katircioglu. Gleichzeitig muss die Niederlage aufgearbeitet werden.





Vikt. Buchholz – Mülheimer FC 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 Yavuz (45.+3), 1:1, 2:1 Altomonte (89., 90.+7, FE.).

MFC: Özkan – S. Karabudak, C. Karabudak, Isik (69. Bulut), Ergin, Garcia, Zuberovski, Selmanovic (77. Belinello), Moreira, Aldemir, Yavuz (89. Tasci).

Bes. Vork.: Gelb-Rot für Zuberovski (83.), Rot für Özkan (90.+5).