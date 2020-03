Der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga hat den Höhepunkt seiner fünf richtungsweisenden Spiele vor Augen. Am Sonntag, 15.15 Uhr, tritt der Mülheimer FC 97 bei Viktoria Buchholz an.

Auf dem Karl-Dölzig-Platz trifft der Vierte auf den Ersten. „Für Buchholz ist das ein Alles-oder-nichts-Spiel“, sagt MFC-Trainer Hakan Katircioglu. Bei einem Sieg seiner Mannschaft wären die Duisburger vorerst abgeschüttelt.

Katircioglu: „Sie haben uns an einem schlechten Tag erwischt“

Das Hinspiel endete allerdings mit einer Klatsche für den jetzigen Tabellenersten – 6:2 für Buchholz. „Wir haben also etwas wieder gut zu machen“, weiß der Coach. Seine Mannschaft gehe aufgrund dieser Erfahrung mit einem gewissen Respekt in das Spiel. „Sie haben uns damals an einem schlechten Tag erwischt“, ordnet Katircioglu ein. Der Coach weiter: „Der Zeitpunkt war zu früh, wir waren da noch nicht so gut eingespielt.“

Zweimal hat er den Gegner in den letzten zwei Wochen beobachtet. „Ich habe da meine Pläne“, sagt der Coach vielsagend.

Cüneyt Türk fehlt dem Tabellenersten

Ersetzen muss er Cüneyt Türk, den er am vergangenen Sonntag mit einem dicken Knöchel auswechseln musste. Kapitän Serkan Cekic fiel ebenfalls in dieser Woche wegen Oberschenkelproblemen aus, bei ihm ist der Coach allerdings optimistisch. Ebenso bei Lucas Belinello, der am Donnerstag wieder trainiert hat.