Mit 86 Fotos: BW Mintard und TuSpo Saarn siegen zum Auftakt

Mülheim. Blau-Weiß Mintard, TuSpo Saarn und der VfB Speldorf haben den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Und das äußerst erfolgreich.

Jetzt sind auch die letzten drei der sechs Mülheimer Fußball-Mannschaften, die in der Landes- bzw. Bezirksliga spielen, in den Testspielbetrieb eingestiegen.

Blau-Weiß Mintard, der VfB Speldorf und TuSpo Saarn bestritten am Wochenende die ersten Partien und waren dabei überaus erfolgreich.

Mintards neue Spieler wissen gleich zu überzeugen

Die neuen Gesichter hinterließen in den Ruhrauen gleich mal einen guten Eindruck. Noch vor dem Spiel gegen den FSV Kettwig waren sie vom Sportlichen Leiter Roland Henrichs vorgestellt worden, in den folgenden 90 Minuten gegen den Essener A-Kreisligisten zeigten sie, worauf sich die Fans in Mintard in der kommenden Saison freuen dürfen.

Vor allem über die Flügel wussten die Mintarder zu gefallen, verlagerten das Spiel immer wieder gut auf die Außenbahnen. So erspielten sie sich zahlreiche Chancen – einzig deren Verwertung verspricht noch Luft nach oben. Am Ende standen aber trotzdem vier Tore. Eine Mintarder Leistung, auf der sich aufbauen lässt. Gerade, weil auch die Defensive gut sortiert wirkte und nur wenige Chancen der Gäste zuließ.

Testspiel BW Mintard - FSV Kettwig Testspiel BW Mintard - FSV Kettwig Landesligist Blau-Weiß Mintard startet mit einem 4:1-Sieg gegen den FSV Kettwig in die Vorbereitung. Foto: Tanja Pickartz

Roenz ist mit erstem Speldorfer Eindruck zufrieden

Das werden sie auch beim VfB Speldorf sagen. Während Schwarz-Weiß Alstaden scheinbar der hohen Anzahl an Testspielen allmählich Tribut zollen muss, spielte sich die Elf von Dirk Roenz gleich in einen Torrausch. Siebenmal klingelte im Gehäuse der Gastgeber.

Speldorf brauchte aber etwas Anlaufzeit. Zwar war der Landesligist auch in der ersten Halbzeit tonangebend, aber erst im zweiten Durchgang spiegelte sich das auch im Ergebnis wieder. Sechs der sieben Treffer fielen nach dem Seitenwechsel. Dirk Roenz war vor allem mit der Art und Weise, in der sein Team aufgetreten ist, zufrieden. „Die meisten unserer Tore sind durch gute Pressingsituationen entstanden. Selbst den Sonntagsschuss haben wir vorher herausgespielt“, kommentierte er nach dem Spiel.

Bezirksliga-Aufsteiger Saarn zeigt Offensiv-Qualitäten

Und Bezirksliga-Aufsteiger TuSpo Saarn? Neun Tore gegen den A-Kreisligisten Wacker Dinslaken sind eine Ansage, sollten aber auch nicht zu hoch gehängt werden. Denn gerade die Saarner Defensive wurde in den ersten 90 Minuten nach langer Pause nur selten gefordert.

In der ersten Halbzeit konnte TuSpo-Keeper Dennis Töpfer zweimal parieren – im zweiten Durchgang klingelte es dann doch noch im Saarner Gehäuse. Und das gleich doppelt. Trainer Thomas Stedter ärgerte das: „Die hätte man leicht verhindern können“, sagte er. Gegen Mannschaften von einem anderen Kaliber wird sich Saarn dann geschickter anstellen müssen.

Testspiel TuSpo Saarn - SC Wacker-Dinslaken Testspiel TuSpo Saarn - SC Wacker-Dinslaken TuSpo Saarn startet im ersten Spiel als Bezirksligist mit einem 9:2 gegen den SC Wacker Dinslaken. Foto: Tanja Pickartz

Unter dem Strich hinterließen aber alle drei „Neueinsteiger“ einen guten ersten Eindruck. In den kommenden Wochen sollen sich dann auch die Spieler beweisen, die wegen der Hygieneregeln am Wochenende noch nicht im Kader standen.

