Mit 38 Fotos: Union Mülheim sichert sich Altherren-Titel

Nach fünf Jahren sind die Altherrenfußballer des TuS Union 09 auf den Mülheimer Hallenthron zurückgekehrt. Die Mannschaft von Trainer Herbert Stoffmehl (73) entthronte im Finale den Vorjahressieger Blau-Weiß Mintard. Sie war allerdings auch an den unschönen Szenen im Halbfinale beteiligt.

Bis dahin war es aber ein weitestgehend friedliches Turnier in der Sporthalle an der Kleiststraße, das auch durch die kurzfristige Absage des SC Croatia und damit der Reduzierung auf ein dutzend Teams nicht an Qualität verlor. Immer wieder wurden volle Tabletts mit feinstem Gerstensaft auf die Tribüne gebracht. 130 Liter waren schon um 15.30 Uhr leer.

Speldorf zieht mit Glück ins Halbfinale ein

Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die letzten vier Teams herauskristallisiert. In der Gruppe A war der SV Rot-Weiß der ärgste Herausforderer von Union 09 und Titelverteidiger Blau-Weiß Mintard. In Gruppe B hätte der TuSpo Saarn im letzten Spiel noch den VfB Speldorf aus dem Turnier kegeln können, doch der Sieger der Jahre 2016 und 2017 folgte mit etwas Glück dem PCF Mülheim in die Vorschlussrunde. „Wir haben uns ein bisschen durchgemogelt“, musste auch Teamchef Oliver Röder eingestehen.

Im Halbfinale kam es dann zum negativen Höhepunkt des Tages, als ein Speldorfer und ein Union-Spieler aneinandergerieten. Der Speldorfer sah die zweite Rote Karte des Turniers. Als sich die Gemüter wieder beruhigt hatten, schoss Kim Rolinger, der in der Rückrunde die Bezirksliga-Mannschaft des SV Rot-Weiß trainieren wird, die Unioner ins Finale. Speldorfs Kapitän Thorsten Burgsmüller scheiterte in der letzten Minute noch zweimal aussichtsreich.

Titelverteidiger schaltet die Futsaler aus

Im zweiten Halbfinale setzte sich der Sieger des vergangenen Jahres durch. Mit 3:2 schlug Mintard den PCF Mülheim. Vor allem die langen Bälle von Torwart Thorben Ridder stellten die Futsaler vor Probleme. Darius Pipiro, Christoph Hellbusch und Jonas Wellkamp sorgten für den erneuten Finaleinzug der Blau-Weißen.

Der Primero Club musste sich anschließend erneut mit dem vierten Platz zufriedengeben. Speldorf gewann das Neunmeterschießen durch zwei Paraden von Keeper Christian Hechler mit 2:1.

Kim Rolinger bringt Union Mülheim auf Kurs

Und nun rein ins Finale: Lange tasteten sich beide Mannschaften ab, vorsichtig, um bloß nicht den einen entscheidenden Fehler zu machen. Von der Tribüne riefen die Fans der Unioner ihrem Team in regelmäßigen Abständen die Restspielzeit zu. Zwei Minuten vor dem Ende war es dann erneut Kim Rolinger, der Union in Führung brachte. In der Schlussminute leitete er auch die Entscheidung ein. Er bediente Björn Rohpeter und der legte quer auf Stephan Tomky – Union war Stadtmeister!

„Ich fand das Niveau sehr gut“, meinte Trainer Herbert Stoffmehl. „Es gab keine Mannschaft, die total abgefallen ist“, fand der Union-Coach. Zur Leistung seines Teams sagte er: „Ich glaube, dass wir verdient Stadtmeister geworden sind.“