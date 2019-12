Mülheim. Am zweiten Tag der Mülheimer Hallenfußball-Stadtmeisterschaft greifen die ranghöchsten Teams der Stadt ins Geschehen ein. Wir berichten live.

Live-Blog: Vorjahresfinalist steht vor dem Aus

Am zweiten Vorrundentag der 47. Mülheimer Hallenfußball-Stadtmeisterschaft greifen die fünf ranghöchsten Mannschaften der Stadt in das Geschehen ein. Vier von ihnen treffen in einer Gruppe sogar direkt aufeinander: Der VfB Speldorf, Blau-Weiß Mintard, der Mülheimer SV 07 und der SV Rot-Weiß Mülheim. In der anderen Gruppe ist der Vorjahressieger Mülheimer FC 97 klarer Favorit.

16.04 Uhr: Damit sieht es in der Gruppe C nach jeweils zwei Begegnungen wie folgt aus:

1. Blau-Weiß Mintard (6 Punkte / 7:2 Tore)

2. VfB Speldorf (3 Punkte / 5:3 Tore)

3. SV Rot-Weiß (3 Punkte / 1:4 Tore)

4. Mülheimer SV 07 (0 Punkte / 4:8 Tore)

16.03 Uhr: Die nächste kleine Überraschung: Rot-Weiß hält das 1:0 durch Fatmir Berisha gegen den VfB Speldorf.

15.57 Uhr: Neben und über uns wird es laut: Der SV Rot-Weiß erzielt sein erstes Turniertor und führt mit 1:0 gegen Speldorf.

15.48 Uhr: War es das schon für den MSV 07? Der Bezirksligist führt zwar mit 1:0 gegen Blau-Weiß Mintard, doch die Mintarder drehen das Spiel und siegen noch mit 3:2. Damit kann der Vorjahresfinalist nur noch mit ganz, ganz viel Glück erreichen. Holt Speldorf jetzt einen Punkt, ist der Spielverein raus!

15.37 Uhr: Kein Sieger zwischen Croatia und dem SV Raadt. Die Raadter holen einen 0:2-Rückstand auf und erreichen noch ein 2:2-Remis. Croatias Spielmacher Stjepan Filipovic trifft zum dritten Mal.

15.20 Uhr: Das nächste Spiel beginnt mit etwas Verzögerung, denn der Verband Mülheimer Fußballvereine nimmt zuerst eine Ehrung vor. Sie kommt in diesem Jahr Gisela Schmitz zu Gute, die sich im Fußballverband Niederrhein vor allem für den Frauenfußball verdient gemacht hat.

15.17 Uhr: Aufatmen beim Titelverteidiger: Der MFC 97 schlägt in seinem zweiten Spiel den lange tapfer kämpfenden TSV Heimaterde mit 3:0. Kapitän Serkan Cekic, Celal Karabudak und Sandro Garcia sind die Torschützen.

15.04 Uhr: „Ihr habt den Pierre niemals verdient“, singen die Fans von Rot-Weiß. Dennoch erzielt der angesprochene Pierre Hirtz, langjähriger Rot-Weiß-Spieler, das 3:0 für den Landesligisten Blau-Weiß Mintard. Marco Brings erhöht noch auf 4:0. Die anderen beiden Tore hatte Utku Acici erzielt. Souveräner Auftakt für einen der Top-Favoriten.

14.53 Uhr: Dass die Fans von Rot-Weiß für Stimmung sorgen, ist seit Jahren bekannt, doch gerade halten die Supporter von Blau-Weiß Mintard mit Fahnen und Gesang dagegen.

14.47 Uhr: Janis Timm gelingt der erste Dreierpack des Turniers. Er hat damit den Löwenanteil am 5:2-Erfolg der Speldorfer über den MSV. „Damit sind wir raus“, schimpft MSV-Chef Hein.

14.38 Uhr: Und es wir dnicht besser, denn der VfB führt durch zwei Tore von Janis Timm mit 2:0.

14.36 Uhr: Nun beginnt die mit Spannung erwartete Gruppe C mit dem Duell des Rekordsiegers VfB Speldorf gegen den MSV 07. Fachschaftsleiter Peter Hein, gleichzeitig auch Vorsitzender des Mülheimer Spielvereins, ist neben uns völlig nervös.

14.31 Uhr: Beinahe hätte „Doppelpacker“ Carlo Schmidt den SV Raadt zum Auftaktsieg über den SV Heißen geführt. Doch Mehdi Didar und Lukas Greeff hatten etwas dagegen – 2:2.

14.15 Uhr: Die Antwort lautet ja! Zwar gleicht der MFC den 0:2-Rückstand aus, doch Marko Vrkic schießt den SC Croatia zum überraschenden 3:2-Auftaktsieg.

14.05 Uhr: Das erste Tor des Tages schießt nicht der Titelverteidiger, sondern der SC Croatia. Stjepan Filipovic heißt der Torschütze. Und die Nummer 19 des SC erzielt auch das zweite Tor – deutet sich hier die erste Überraschung an?

14.03 Uhr: Der Ball rollt.

13.59 Uhr: Peter Hein vom Verband Mülheimer Fußballvereine eröffnet den zweiten Teil der 47. Stadtmeisterschaft.

13.53 Uhr: Auf dem Spielfeld ist es jetzt richtig voll, mehrere Mannschaften machen sich gleichzeitig auf dem Rasen warm. Die beiden Hallensprecher geben noch die wichtigsten Regeln durch – in wenigen Minuten geht es los.

13.26 Uhr: Herzlich willkommen aus der Innogy-Sporthalle. Die ersten beiden Mannschaften machen sich auf dem Rasen bereits warm. In einer guten halben Stunde werden der Vorjahressieger Mülheimer FC 97 und der SC Croatia Mülheim das Geschehen hier eröffnen. Wir tickern live.

Die Veranstalter hoffen auf deutlich mehr Zuschauer als am gestrigen Samstag, als die erste Runde von 509 zahlenden Zuschauern verfolgt wurde. Das beinahe doppelte Angebot mit neun Mannschaften an einem Tag dürfte aber wohl tatsächlich deutlich mehr Mülheimer Fans in die Halle locken.

1. FC Mülheim, Fatihspor und TuSpo Saarn weiter

Gestern buchten bereits die ersten drei Mannschaften das Ticket für die Endrunde am kommenden Samstag – und es waren am Ende die Favoriten. Wenngleich der TuSpo Saarn bis zur letzten Sekunde um sein Weiterkommen bangen musste. Ein Tor mehr und der Dümptener TV hätte den Vorjahresdritten aus dem Wettbewerb befördert, Schon deutlich früher hatten der 1. FC Mülheim und Fatihspor Mülheim ihr Weiterkommen gesichert.

Heute werden die drei Teams mit Interesse beobachten, auf welche Gegner sie im Finalturnier am 4. Januar treffen werden.

Wir berichten ab 14 Uhr wieder live aus der Innogy-Sporthalle.