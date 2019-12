TuSpo Saarn atmet nach einem spannenden Finale auf

Alle Zuschauer, die bis zum Ende geblieben waren, werden ihr Bleiben nicht bereut haben. Bei der ersten Vorrunde der 47. Mülheimer Hallenfußball-Stadtmeisterschaft fiel die letzte Entscheidung erst in den Schlusssekunden. Am Ende fehlte einer Mannschaft ein einziges Tor.

Die Ausgangslage war klar: Der 1. FC Mülheim und Fatihspor hatten ihr Ticket für die Finalrunde bereits sicher. Ausgerechnet der Vorjahresdritte TuSpo Saarn musste nach drei Unentschieden aus vier Spielen noch zittern. „Das ist ja genau das, was ich vorher gesagt habe – so viel zum Thema Favorit“, meinte Saarns Vorsitzender Maik Brechlin.

Saarn musste auf Styrum hoffen

Trainer Thomas Stedter und seine Elf mussten darauf hoffen, dass der Dümptener TV maximal mit einem Tor Vorsprung gegen den 1. FC Mülheim gewinnt. Ansonsten wäre der DTV, das Überraschungsteam des Vorjahres, noch am TuSpo vorbeigezogen.

Zunächst konnten die Saarner aufatmen. Die Styrumer führten mit 2:0. Alles in Ordnung. Doch plötzlich nahm das Spiel Fahrt auf. Patrick Giolbaß und Giovanni D’Amico stellten auf 2:2. Dümpten war wieder mitten im Spiel. Und ließ sich auch vom 2:3 nicht aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil. Der B-Ligist drehte das Spiel, führte mit 4:3. Jetzt fehlte nur noch ein Tor.

Thimo Warnke rettet den TuSpo

Mit dem 4:4 eine Minute vor dem Ende rettete Thimo Warnke wohl die Saarner vor dem Ausscheiden. Zwar traf Patrick Giolbaß 16 Sekunden vor dem Ende noch zum 5:4-Sieg, doch es war eben ein Tor zu wenig.

Der 1. FC Mülheim sicherte sich dennoch den ersten Platz in der Gruppe. Und das nicht unverdient. Fatihspor folgte auf Rang zwei, obwohl Trainer Selami Günel noch einige Stammspieler ersetzen musste. „Wenn nächste Woche noch welche dazukommen, dann ist Einiges möglich“, meinte der Coach.

Die Saarner werden sich steigern müssen. „Wir sind ja nicht schlecht aufgetreten aber wir haben zu viele Chancen liegen gelassen. Wir hatten in jedem Spiel ein Chancenplus, aber das, was uns draußen aktuell gut gelingt, war heute sehr schwer“, meinte Trainer Thomas Stedter nach dem letzten Spiel seiner Mannschaft.

Am Sonntag geht es mit den Vorrundengruppen zwei und drei weiter. Dann sind unter anderem der VfB Speldorf, Blau-Weiß Mintard, der MSV 07 und Vorjahressieger Mülheimer FC 97 im Einsatz.

Hier noch einmal der Ticker zum Nachlesen

18.33 Uhr: Morgen melden wir uns wieder live von dieser Stelle.

18.32 Uhr: Wow, was für ein spannendes letztes Spiel. Der DTV holt ein 0:2 und 2:3 auf, führt mit 4:3 und gewinnt am Ende mit 5:4 – und ist dennoch ausgeschieden. Ein Tor (!) fehlte den Dümptern am Ende für den Einzug in das Finalturnier. Der TuSpo Saarn atmet auf und ist als Dritter weiter.

18.27 Uhr: Der DTV gleicht einen 0:2-Rückstand aus. Es bleibt spannend. Noch drei Minuten.

18.20 Uhr: Die Saarner können aber vorerst durchatmen – der 1. FC Mülheim führt durch ein Tor von Berkan Kiris mit 1:0.

18.16 Uhr: Im letzten Spiel des Tages hat nun der Dümptener TV noch die Möglichkeit, mit einem Sieg mit zwei Toren Unterschied in die nächste Runde einzuziehen und den TuSpo Saarn aus dem Turnier zu Kegeln. „Das ist genau das, was ich vorher gesagt habe – soviel zum Thema Favorit“, meinte Saarns Vorsitzender Maik Brechlin.

18.12 Uhr: Mit dem 1. FC Mülheim und Fatihspor stehen zwei Endrundenteilnehmer fest. Fatihspor schlug den TuS Union 09, der ausgeschieden ist, mit 4:0. Mit Emre Öztürk stellt der B-Ligist zudem den bisherigen Torschützenkönig. Er traf viermal.

18.09 Uhr: Die Saarner haben damit in drei ihrer vier Partien unentschieden gespielt und müssen darauf hoffen, dass der Dümptener TV gegen den 1. FC Mülheim nicht oder zumindest nicht hoch gewinnt. „Wir sind ja nicht schlecht aufgetreten aber wir haben zu viele Chancen liegen gelassen. Wir hatten in jedem Spiel ein Chancenplus, aber das, was uns draußen aktuell gut gelingt, war heute sehr schwer“, meinte Trainer Thomas Stedter.

18.01 Uhr: Der 1. FC Mülheim bleibt auch nach dem Spitzenspiel zwischen den beiden A-Kreisligisten vorne. Zweimal gleichen die „Löwen“ einen Rückstand im Duell gegen den TuSpo Saarn aus. 2:2 lautet der Endstand.

17.48 Uhr: Die beiden B-Ligisten liefern sich ein flottes Spielchen. Erst dreh Union das Spiel, dann der DTV. Die Dümptener gewinnen letztlich mit 4:2 und verkürzt den Rückstand auf den dritten Platz bis auf einen Zähler.

17:39 Uhr: Der Verband Mülheimer Fußballvereine hat gerade bekanntgegeben, dass die heutige erste Vorrunde von 739 Zuschauern (davon 509 zahlende) verfolgt wird. Es sieht allerdings deutlich leerer aus.

17.32 Uhr: Jenusan Uthayakumar bringt den grünen Block zum Beben. 25 Sekunden vor dem Ende rettet er dem TuSpo Saarn ein 1:1-Unentschieden gegen Fatihspor. Kurz zuvor hatte Emre Öztürk den B-Kreisligisten mit seinem dritten Treffer in diesem Turnier in Führung gebracht. Beide bleiben zwar auf Platz zwei und drei, eröffnen Union und Dümpten im nun folgenden Spiel, wieder richtig ins Rennen um die ersten drei Plätze einzugreifen.

Union (in schwarz-weiß) erkämpfte sich ein torloses Remis gegen die durchaus favorisierten Saarner. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

17.19 Uhr: Halbzeit in der ersten Vorrundengruppe: Aktuell sieht der Zwischenstand wie folgt aus:

1. 1. FC Mülheim 6:1 Tore / 6 Punkte

2. TuSpo Saarn 2:1 / 4

3. Fatihspor 3:3 / 3

4. TuS Union 09 1:4 / 1

5. Dümptener TV 2:5 / 0

17.17 Uhr: Der bislang klarste Sieg gelingt dem 1. FC Mülheim. Beim 4:1 lassen die Styrumer dem TuS Union 09 wenig Chance. Torjäger Berkan Kiris trifft zweimal, auch Mazlum Aydin erzielt seinen zweiten Turniertreffer. Außerdem ist Maximilian Ambrosat erfolgreich. Für Union trifft Tim Götting

17.03 Uhr: Erster Sieg für Fatihspor: Im Duell der beiden B-Liga-Spitzenteams schlagen die in Broich beheimateten Kicker den Dümptener Turnverein mit 3:1. Auf den Strafstoßtreffer von Mohamad Hussein antwortet DTV-Torjäger Giovanni D’Amico noch mit dem Ausgleich, doch kurz drauf bringt Emre Öztürk „Fatih“ wieder in Führung. Mit einem Schuss von der Mittellinie sorgt er 42 Sekunden vor dem Ende auch für die Entscheidung.

16.49 Uhr: Achtungserfolg für den TuS Union 09: Die mittlerweile am niedrigsten platzierte erste Mannschaft Mülheims (seitdem der TSV Broich kein Team mehr stellt) erreicht im Duell gegen den TuSpo Saarn ein torloses Unentschieden. Es ist noch nicht das Turnier der vielen Tore.

16.34 Uhr: Auch in der zweiten Partie des Tages setzt sich der Favorit durch: Der A-Ligist 1. FC Mülheim besiegt B-Ligist Fatihspor mit 2:0. Mazlum Aydin und David Bröhl sichern den „Löwen“ einen erfolgreichen Auftakt in die Stadtmeisterschaft.

16.20 Uhr: Spiel zwei beginnt fast mit einem Paukenschlag. Berkan Kiris, Torjäger des 1. FC Mülheim, zieht vom Anstoß sofort ab, Fatihspor-Keeper Yunus Kaya rettet mit den Fingerspitzen zur schnellen Ecke.

16.16 Uhr: Beinahe hätte der Dümptener TV wie im Vorjahr direkt wieder für eine Überraschung gesorgt, doch mit einem Flugkopfball sichert Tim van de Wetering dem favorisierten TuSpo einen 2:1-Erfolg.

16.11 Uhr: Marcel Remmen eröffnet den Torreigen mit dem ersten Treffer - 1:0 für den TuSpo Saarn, den Tabellenzweiten der Kreisliga A.

16:04 Uhr: Die Mannschaften müssen noch kurz die Seiten tauschen, dann kann Schiedsrichter Philipp Langer vom SV Heißen die Titelkämpfe eröffnen.

16.00 Uhr: Der Dümptener TV und der TuSpo Saarn stehen für das erste Spiel bereit.

15.32 Uhr: Herzlich willkommen aus der Mülheimer Innogy-Sporthalle. In einer knappen halben Stunde beginnt hier die 47. Auflage der Mülheimer Hallenfußball-Stadtmeisterschaft um den MWB-Cup. Der TuSpo Saarn und der Dümptener Turnverein machen gleich den Auftakt. Außerdem laufen heute Fatihspor Mülheim, der TuS Union 09 und der 1. FC Mülheim auf.

Union wird heute von Sven Wessel betreut. Ab der Rückrunde werden die „09er“ in der Kreisliga B von einem neuen Trainer betreut. Noch ist nach Vereinsinformationen aber noch nicht alles in trockenen Tüchern.

Wir aktualisieren diesen Beitrag fortlaufend mit den aktuellen Ergebnissen.