Kurzbahn-DM ist für Damian Wierling nur eine Zwischenstation

Mülheim. In Berlin wird Damian Wierling dreimal Meister mit der Staffel. Selbst die Kurzbahn-EM im Dezember ist einem großen Ziel untergeordnet.

Dreimal Deutscher Meister mit der Staffel, davon einmal in deutscher Rekordzeit – so lautet die Bilanz von Schwimmer Damian Wierling bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin. Im Dezember nimmt der Mülheimer die Kurzbahn-EM in Glasgow in Angriff. Die ganze Saison ist aber dem einen großen Ziel untergeordnet.