Kreisliga A: Rückrundenstart mit Derby in Mülheim-Styrum

In der Kreisliga A beginnt am Sonntag die Rückrunde mit einem Styrumer Derby und einem schweren Heimspiel des SV Heißen, während Saarn und Croatia auswärts antreten.

1. FC Mülheim – MFC 97 II (So., 15.15 Uhr, Moritzstraße). Im Styrumer Stadtteilduell sind die gastgebenden Löwen favorisiert. Mit einem Sieg behalten Toni Collura und sein Team die Plätze fünf bis sieben im Visier.

SV Heißen – SV Wanheim 1900 (So., 14.15 Uhr). Kann der SVH den Sieg gegen Saarn bestätigen? Als neuer Tabellendritter ist Wanheim eine ähnlich hohe Hausnummer. Ähnlich wie der 1. FC hat auch Heißen zumindest den fünften Platz noch in Reichweite.

DSV 1900 II – Tuspo Saarn (So., 12.30 Uhr, Düsseldorfer Straße). Beim punktlosen Schlusslicht kann sich Saarn für die Niederlage gegen Heißen rehabilitieren. Es ist mit einigen TuSpo-Treffern zu rechnen. Im Hinspiel gab es ein 16:0.

GSG Duisburg – SC Croatia (So., 14.15 Uhr, Großenbaumer Allee). Der SC will auswärts an die einstelligen Plätze herankommen. Dazu müsste er den Spitzenreiter schlagen.