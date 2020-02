Konstantin Landa gibt sein Saison-Debüt für SV Mülheim-Nord

Schachfans dürfen sich über spannende Bundesligaspiele am Wochenende freuen.

In der Schalterhalle der Sparkasse am Berliner Platz treffen am Samstag ab 14 Uhr Gastgeber SV Nord und der Hamburger SK sowie die SG Solingen und Turm Kiel aufeinander. Am Sonntag spielen Mülheim gegen Kiel und Solingen gegen Hamburg.

Saisoneinstand für russischen Topspieler

Angeführt wird das Nord-Team in den beiden Partien vom jungen Tschechen Thai Dai Van Nguyen. Erstmals in dieser Saison kommt der Russe Konstantin Landa zum Einsatz. Der Eintritt zu diesen Schach-Leckerbissen ist frei.