Kim Rolinger siegt beim Debüt mit Rot-Weiß Mülheim

Sieg zum Debüt: Mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg im Testspiel gegen den A-Ligisten SV Raadt am Donnerstagabend ist der neue Trainer Kim Rolinger beim Fußball-Bezirksligisten SV Rot-Weiß Mülheim eingestiegen.

Der neue Coach bot mit Steven Tonski, Leon Beeke, Sebastian van Ryn und Eugene Asamoah gleich vier seiner Neuzugänge von Beginn an auf. Später kam auch noch Justin Ruhmann ins Spiel. Van Ryn war es, der RWM in der 21. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Verteidiger Dustin Christmann stellte in der Schlussminute den Endstand her.

Neuer Gegner am Sonntag

Am Sonntag, 15.30 Uhr, spielen die Rot-Weißen nicht wie geplant gegen die Essener SG 99/06 sondern gegen den TuS 84/10 Bergeborbeck. Gegner SV Raadt testet um 15 Uhr daheim gegen die Reserve von Arminia Klosterhardt.

Ohnehin sind an diesem Wochenende fast alle Mannschaften im Einsatz. Besonders fleißig ist in diesen Tagen B-Ligist Fatihspor. Am Mittwoch gewann der Stadtmeisterschaftsdritte mit 3:0 beim Dümptener TV II, ehe er sich am Donnerstag mit einem 2:2 von Rot-Weiß Mülheim II trennte. Am Sonntag ist die Günel-Elf um 13 Uhr schon wieder im Ruhrstadion bei der A-Liga-Reserve des MFC 97 aktiv.

Ein Spiel des 1. FC Mülheim fällt aus

Doppelt im Einsatz sollte der A-Kreisligist 1. FC Mülheim sein, aber das für Samstag geplante Spiel gegen den SV Donsbrüggen fällt aus. Somit bleibt die Partie am Sonntag um 15 Uhr an der heimischen Moritzstraße gegen den SC Frintrop.

Den Reigen der A-Ligisten komplettiert der TuSpo Saarn mit einem Auswärtsspiel bei der DJK Sportfreunde Katernberg (So., 14.30 Uhr).

Mit dem Dümptener TV (gegen die SG Wanheimerort), dem TSV Heimaterde (VfB Frohnhausen III), Blau-Weiß Mintard II (Langenberger SG), Heißen II (Rheurdt-Schaep­huysen II) und Heißen III (SV Duissern) sind auch mehrere B-Ligisten im Einsatz.