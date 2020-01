Mülheim. Am Samstag steht das Spitzenspiel in der Futsal-Niederrheinliga an. Wir sprachen vorher mit dem Trainer des PCF Mülheim, Ioannis Karamitsos.

In der Futsal-Niederrheinliga treffen sich am Samstag der Tabellenführer Post SV Düsseldorf und der Primero Club de Futsal Mülheim zum Spitzenspiel. Der PCF muss gewinnen, wenn er noch eine Chance im Rennen um den Aufstieg haben will. Wir sprachen vor diesem Topspiel mit Trainer Ioannis Karamitsos.

Herr Karamitsos, es wird am Samstag schon ein echtes Do-or-die-Spiel für ihre Mannschaft, oder?

Ja, das ist das erste richtige Finale. Wir müssen voll auf Sieg spielen. Bei einem Unentschieden oder gar einer Niederlage, ist das Ziel in weite Ferne gerückt.

War es Ihnen vor der Saison bewusst, dass Düsseldorf der zu schlagende Top-Favorit werden würde?

Nein. Also es war schon klar, dass es eine starke Truppe ist, weil sie ja auch in der Landesliga einen Durchmarsch gemacht haben. Dass sie alle Spiele gewinnen, war nicht unbedingt zu erwarten.

Ihre Mannschaft liegt fünf Punkte hinter dem Spitzenreiter zurück ...

Bei uns war einfach das Problem, dass aus dem letzten Jahr in der West-Liga nur vier Mann übrig geblieben und von denen mit unserem Kapitän Jonas Voss und Victor Ramon Saballs auch noch zwei Spieler lange ausgefallen sind. Deswegen waren wir gezwungen, 14 Neue zu holen. Da fehlt halt die Erfahrung. Dass man Punkte liegen lässt, das passiert.

Das letzte Meisterschaftsspiel fand am 7. Dezember statt. Es war also genügend Zeit für eine intensive Vorbereitung. Wie sah die aus?

Die Vorbereitung war ganz normal. Wir haben bis vor Weihnachten trainiert und dann in der Woche wieder angefangen, in der die Schulen wieder aufgemacht haben. Wir trainieren ja immer nur einmal in der Woche mittwochs, weil ja eigentlich alle auch noch Fußball spielen. Wir haben natürlich an Spielzügen und der Taktik gearbeitet, aber das verrate ich dann erst hinterher, ob es geklappt hat oder nicht (lacht).

Sind alle Spieler mit dabei?

Wir fahren mit einem relativ großen Kader hin, damit ich genügend Optionen habe. Unser Kapitän Jonas Voss ist wieder mit dabei. Auch unser Neuzugang Daniel Mirosnicenko, der sich leider schon früh einen Mittelfußbruch zugezogen hatte, kann wieder spielen. Somit fällt nur noch Victor Ramon Saballs aus.