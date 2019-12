HTC Uhlenhorst startet mit Doppelspieltag in die Hallenrunde

Für die Hockey-Herren des HTC Uhlenhorst beginnt am Wochenende die Hallensaison in der Bundesliga. Los geht es direkt mit einem Doppelspieltag gegen den Crefelder HTC (Samstag, 14 Uhr) und den Düsseldorfer HC (Sonntag, 17 Uhr) .

Im Interview sprechen die beiden Trainer Omar Schlingemann und Johannes Schmitz über die Rollenverteilung in der Hallenrunde, welche Auswirkungen die Olympischen Spiele in Tokio 2020 auf die Mannschaft haben und wie die beiden Auftakt-Gegner einzuschätzen sind.

Die Saison beginnt für Sie mit einem Doppelspieltag. Was haben Sie sich für die Hallenrunde vorgenommen?

Schlingemann: Wenn du beim HTC Uhlenhorst bist, dann möchtest du immer gewinnen. Das ist klar. Ob das dann klappt, ist eine andere Sache. Aber der nächste Schritt wäre erst einmal der Einzug ins Viertelfinale.

Herr Schmitz, Sie sind eigentlich Co-Trainer, aber im Winter tauschen Sie die Rollen ein bisschen?

Schmitz: Ich bin weiterhin Co-Trainer. Insofern tauschen wir die Rollen nicht. Wir sind ein Trainer-Team und jeder hat gewisse Stärken und übernimmt gewisse Bereiche.

Schlingemann: Johannes kennt sich im Hallenhockey deutlich besser aus als ich, weil es das in Holland so nicht gibt. Es ist darum logisch, dass er in der Halle mehr Verantwortung beispielsweise bei der Taktik oder bei Besprechungen übernimmt.

Schmitz: Denn ich kenne die Hallenrunde als Spieler und als Trainer.

Wie zufrieden sind Sie denn mit der Vorbereitung auf die Hallenrunde?

Schmitz: Die Vorbereitung war in dieser Saison etwas durchwachsen. Acht Jungs haben jetzt gefehlt, weil sie beim Lehrgang der Nationalmannschaft waren. Deswegen haben wir in dieser Wochen quasi nochmal neu angefangen mit der Hallenvorbereitung. Optimal war das also nicht, aber wir sind jetzt auch nicht unzufrieden.

Sie haben es angesprochen. Acht Uhlenhorster Spieler waren mit der Nationalmannschaft unterwegs. Mit Ferdinand Weinke und Lukas Windfeder sind zwei Spieler schon im erweiterten Olympia-Kader. Vier weitere haben noch die Chance, ihr Können im Perspektivkader zu zeigen. Zwei weitere werden noch in der Pro League zum Einsatz kommen. Was bedeutet das für Sie?

Schlingemann: Das freut uns natürlich sehr und wir sind sehr stolz darauf. Jeder Hockey-Spieler träumt davon, bei den Olympischen Spielen um Medaillen zu kämpfen. Das ist doch klar. Aber es wird auch Auswirkungen auf die Mannschaft haben. Für mich ist es hier beim HTC Uhlenhorst die erste vor-olympische Saison. Ich bin gespannt. Denn klar ist auch, jeder Spieler, der für das Olympia-Team infrage kommt, ist in einem mentalen Zwiespalt.

Wie meinen Sie das?

Schlingemann: Er möchte alles für sein Team geben, aber er möchte sich vielleicht auch nicht verletzen. Vielleicht zögert er in einem Moment. Hinzu kommt, dass das Training mit dem Bundestrainer sehr gut abgesprochen sein muss, damit die Belastung nicht zu hoch wird.

Schmitz: Und diese Spieler werden auch im Verlauf der Saison immer wieder fehlen, weil sie mit der Nationalmannschaft unterwegs sind.

Schlingemann: Und auf unsere beiden Kanadier Sukhi Panesar und Keegan Pereira trifft das dann auch zu.

Wer von den acht, die beim Lehrgang waren, spielt denn in der Hallenrunde?

Schlingemann: Es spielen Malte Hellwig, Niklas Bosserhoff, Ferdi Weinke und Jan Schiffer. Timm Herzbruch

kann verletzungsbedingt momentan nicht spielen. Die anderen absolvieren ein anderes Programm und bereiten sich schon auf die Rückrunde auf dem Feld vor.

Sie starten in der Hallenrunde gegen Krefeld und Düsseldorf. Was erwarten Sie von diesem Saisonauftakt?

Schlingemann: Unsere Vorbereitung war nicht optimal und Hallenhockey hat seine eigenen Gesetze. Natürlich wollen wir beide Spiele gewinnen, aber es wird nicht einfach. In der Halle kann alles passieren.