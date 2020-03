Mülheim. Mit einer neugegründeten Damenmannschaft startet der HTC Uhlenhorst in die Sommersaison. Das Team wurde gleich in der 1. Verbandsliga eingestuft.

Jahrelang stellte der MTV Kahlenberg das ranghöchste Mülheimer Team in der Mannschaftsmeisterschaft. Nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr kehrte auch der Kahlenberger HTC in die 1. Verbandsliga zurück. Und — wie aus heiterem Himmel — wird ab Ende April nun auch der HTC Uhlenhorst in dieser Liga mitmischen.

Aufgrund der Team-Neugründung und der Stärke der einzelnen Spielerinnen stufte der Tennisverband Niederrhein die HTCU-Damen direkt in die Verbandsliga ein.

Doppelte Verstärkung aus den Niederlanden

An den Spitzenpositionen werden die Niederländerinnen Anouk Tigu und Marleen Habes gemeldet. Die 30-jährige Tigu kämpfte zuletzt für den Lintorfer TC in der 2. Bundesliga um Meisterschaftspunkte. Die Ratingerinnen stiegen im vergangenen Jahr ab. Anouk Tigu kam an den Positionen drei und vier zum Einsatz. Mit 2:4 in den Einzeln und 4:2 in den Doppeln konnte die Niederländerin am Ende der Saison noch die besten Bilanzen aufweisen.

Marleen Habes (22) wird ihr Meisterschaftsdebüt in einem deutschen Verein geben. In der niederländischen Rangliste ist sie auf Position 61 notiert.

Spielerinnen kennen sich untereinander gut

Zwei neue HTCU-Spielerinnen wohnen in unmittelbarer Nähe des Vereins, der am Uhlenhorstweg beheimatet ist: Inga Lemke und Leann Heime. Lemke, in der gleichnamigen Tennisschule ihres Mannes Carsten zugleich Trainerin beim HTCU, hat nach ihrer 25-jährigen Zeit beim Kahlenberger HTC (Oberliga bei den Damen, Regionalliga bei den Damen 30) den Weg zu den „Eulen“ eingeschlagen. Leann Heime, die in der Jugend ebenfalls für den KHTC aufgeschlagen hat, beendete im vergangenen Jahr eine mehrjährige Tennispause und freut sich nun wieder auf die Zugehörigkeit in einer Mannschaft.

Wie es in der 1. Damen-Verbandsliga sportlich so zugeht, wissen die Schwestern Alexandra und Katharina Stückradt sowie Kristina Rendl und Ekaterina Kirpichnikova aus jüngster Zeit. Bis zur vergangenen Saison waren sie noch für den Etuf Essen in dieser Klasse aktiv.

Mülheim MTV und KHTC spielen in einer Gruppe Die Saison beginnt für die Uhlenhorster Damen bereits am Samstag, 25. April. Der Spielplan ist aber noch nicht veröffentlicht. Die Gruppeneinteilung ist bereits erfolgt. Die Uhlenhorster Gegner sind Bayer Wuppertal, der TC Kaiserswerth, Eintracht Duisburg, der Lintorfer TC, Blau-Weiß Kamp-Lintfort, Blau-Weiß Bottrop und Rot-Weiß Kempen. In der Parallelgruppe treten sowohl der MTV Kahlenberg als auch der Kahlenberger HTC an. Die weiteren Teams sind der TC Sportpark Moers-Asberg, Etuf Essen II, der Düsseldorfer SC, Grün-Weiß Düsseldorf-Oberkassel und der HTC Blau-Weiß Krefeld. Aus Mülheimer Sicht wird vor allem das Lokalduell mit Spannung erwartet.

Neuzugang gehört zur Tennisschule

„Die Mannschaft ist mehr oder weniger zufällig entstanden. Ich bin mit den Essenerinnen gut befreundet, Alexandra Stückradt ist als Trainerin in unserer Tennisschule engagiert. Daraus hat sich so nach und nach die Idee entwickelt, gemeinsam in einem Team zu spielen“, erklärt Inga Lemke.

Der Uhlenhorster Tennis-Abteilungsleiter Jan Hendrik Söller fügt hinzu: „Wir wollen hier keine aus Söldnerinnen bestehende Mannschaft aufbauen. Die Spielerinnen haben bereits in den vergangenen Monaten am Vereinsleben teilgenommen. Das wird auch in Zukunft so sein.“

Uhlenhorst zahlt kein Geld für das Team

Und einige Spielerinnen waren auch im Vorfeld schon am Uhlenhorst bekannt. „Alexandra Stückradt ist bei uns als Trainerin ebenso bekannt wie weitere Spielerinnen, die uns jedes Jahr bei der Durchführung des Jugendturniers um den Medl-Cup helfen. Der Vorstand freut sich über das neue Damenteam, und wir sind überzeugt davon, dass sich unsere sportbegeisterten Mitglieder mit uns darüber freuen“, so Söller.

Geld ausgeben wird der Verein für die Mannschaft nicht. „Die Klubkasse wird dadurch nicht belastet. Mit Hilfe von Sponsoren können die Kosten aufgefangen werden“, erklärt Söller

Die 1. Verbandsliga ist in zwei Gruppen unterteilt. Die Uhlenhorsterinnen treffen nur auf auswärtige Teams. In der Parallelgruppe kommt es zum Lokalduell zwischen dem MTV Kahlenberg und dem KHTC.