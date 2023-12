HTC Uhlenhorst lässt in Bonn eine große Chance liegen

Maike Scheuer brachte den HTC Uhlenhorst in Düsseldorf in Führung - am Ende stand ein 1:10.

Mülheim Das 1:10 beim Düsseldorfer HC ärgerte den Uhlenhorster Trainer nicht so sehr wie das 1:4 in Bonn. Woran es bei den Mülheimerinnen haperte.

Nach dem erfolgreichen vergangenen Wochenende blieben die Damen des HTC Uhlenhorst in den Auswärtsspielen beim Düsseldorfer HC (1:10) und beim Bonner THV (1:4) punktlos.

Dabei waren es altbekannte Probleme die dafür sorgten, dass Phil Neuheusers Mannschaft sich vor allem in Bonn nicht belohnte.

1:4-Niederlage frustriert den Uhlenhorst-Trainer

„Das war viel frustrierender als die Niederlage in Düsseldorf“, so Neuheuser, der seiner Mannschaft nach dem 1:4 in der ehemaligen Bundeshauptstadt keinen Vorwurf machen wollte. Mit einer Ausnahme. „Die erste Halbzeit geht ganz klar an uns, Bonn hat zwei Ecken und macht die rein. Wir machen das Ding vorne einfach nicht“, so Neuheuser

Dabei waren die Uhlenhorsterinnen nach fünf Minuten durch Franziska Heyltjes mit 1:0 in Führung gegangen und damit auf Kurs Auswärtssieg. Noch in der ersten Halbzeit erhöhten die Bonnerinnen, in der Schlussphase, schraubte der BTHV das Ergebnis in die Höhe - da spielte der HTCU teils aber auch ohne Torhüterin. „Wenn die wenigstens klar besser gewesen wäre, okay. Aber wenn wir hier 8:4 gewinnen, darf sich auch niemand beschweren“, haderte der HTCU-Trainer.

Tagzuvor in Düsseldorf war sein Team ebenfalls in Führung gegangen, Maike Scheuer hatte nach vier Minuten getroffen. Bis zum Viertelende hielt der Vorsprung, dann drehte der DHC immer mehr auf. „Wir spielen eine sehr ordentliche erste Halbzeit, in der zweiten Hälfte hat Düsseldorf dann richtig geiles Hockey gespielt“, lobte Neuheuser den Gegner, befand aber: „Das Ergebnis war etwas zu hoch“.

Am 6. Januar geht es für den HTC Uhlenhorst weiter

Dadurch, dass der Crefelder HTC am Wochenende erneut zwei Mal verloren hat, gehen die Uhlenhorsterinnen mit drei Punkten Vorsprung in die kurze Weihnachtspause. Auf Rang vier liegt der Club Raffelberg, der bei sieben Zählern steht.

Weiter geht es für die Uhlenhorsterinnen am 6. Januar mit einem Heimspiel gegen den Düsseldorfer HC, einen Tag später kommt der Club Raffelberg nach Mülheim. Am letzten Saisonwochenende gastiert erst Rot-Weiss Köln in Mülheim, eher es zum finalen Spiel zum Crefelder HTC geht. Dort soll dann der Klassenerhalt gefeiert werden.

So haben sie gespielt

Düsseldorfer HC - HTC Uhlenhorst 10:1 (3:1)

Tore: 0:1 Scheuer (4.), 1:1 Gräve (19.), 2:1 Canal (24.), 3:1 Rösch (26.), 4:1 Gräve (31.), 5:1, 6:1 Graf (36., 44.), 7:1 Gräve (46.), 8:1 Brands (49.), 9:1 Gräve (51.), 10:1 Brands (57.).

Schiedsrichter: B. Göntgen, N. Fischer, A. Böger

Bonner THV - HTC Uhlenhorst 4:1 (2:1)

Tore: 0:1 Heyltjes (5.), 1:1 Eidenschink (8.), 2:1 Wenzel (27.), 3:1, 4:1 Klein (52., 60.).

Grüne Karten: Sommerkorn - Becker, Clococeanu

Schiedsrichter: H. Kiesewetter, J.-P. Plüm





HTCU-Wochenendaufgebot: Starck, Burmester - Becker, Birkner, Neuheuser, Barth, Guyet, Schrafen, Scheuer, Heyltjes, Oschee, Clococeanu, Sturm, Hemmerle.

