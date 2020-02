HSV Dümpten II stemmt sich mit Sieg gegen den Abstieg

Bezirksligist HSV Dümpten II hat gegen die HSG Hamborn United wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Die Reserve der Dümptener gewann vor heimischem Publikum an der Boverstraße 29:22.

Dabei war das Spiel in der ersten Halbzeit durchaus eng. Zwar gingen die Hausherren gleich von Beginn an in Führung, sie konnten sich aber nie entscheidend absetzen. So glichen die Hamborner immer wieder aus. Auch eine Überzahlsituation konnten die Mülheimer aufgrund von zu vielen technischen Fehlern nicht nutzen. So ging es mit einer knappen Führung in die Pause (13:12).

Dümpten kommt besser aus der Halbzeit

Anders sah es nach der Pause aus, erstmals konnten sich die Gastgeber ein Polster von drei Toren erspielen. Hier war es vor allem Daniel Kiriakou der den Unterschied machte. Der Rückraumspieler gehört eigentlich zum Kader der ersten Mannschaft, hat aber wegen einer Fingerverletzung eine längere Pause hinter sich. Kiriakou trug insgesamt acht Tore zum Dümptener Erfolg bei und ließ sich dabei auch von einer Manndeckung ab der 34. Minute nicht stoppen.

Dass die HSG Hamborn dem HSV nicht mehr gefährlich werden konnte und die Hausherren stattdessen ihren Vorsprung ausbauten, lag aber auch an einer guten Leistung des HSV-Keepers Leon Reime, der in der zweiten Hälfte gleich mehrere Großchancen vereitelte. HSV-Coach Sebastian Kreth lobt nach dem Spiel die „mannschaftlich geschlossene, kämpferische Leistung“.

HSV Dümpten II schließt zum rettenden Ufer auf

Der HSV hat nun insgesamt acht Punkte gesammelt und steht damit zwar immer noch auf dem vorletzten Platz und damit einem Abstiegsrang, ist aber aber nun punktgleich mit dem rettenden Platz zwölf. Im Tabellenkeller der Bezirksliga ist alles noch eng gedrängt.

„Jetzt gilt es für uns, an die gute Leistung anzuknüpfen und schnellstmöglich auf einen Nicht-Abstiegsplatz zu klettern“, so Kreth. Im nächsten Spiel kommt allerdings mit dem MSV Duisburg Handball der Tabellensechste an die Boverstraße (Anpfiff 14.30 Uhr), keine leichte Aufgabe.

Saarner Reserve verliert gegen den Tabellenvierten

Nicht ganz so gut gelaufen ist es hingegen für die Reserve des VfR Saarn im Spiel gegen die HSG Vennikel Rumeln Kaldenhausen II. Sie unterlag gegen den Tabellenvierten mit 21:24. Zumal das Ergebnis am Ende knapper ausfiel als der Spielverlauf es hergibt.

Denn die Saarner Reserve lag mehrfach deutlich zurück, etwa 6:13 nach 25 Minuten. Auch zehn Minuten vor dem Schlusspfiff trennten beide Mannschaften noch sechs Tore (15:21). Allerdings konnte das von Carsten Krücker trainierte Team dann noch etwas Ergebniskosmetik betreiben.

Der VfR steht derzeit mit Platz acht im gesicherten Mittelfeld. Als nächster Gegner erwarten die Saarner am Sonntag den SC Bottrop II. Das Spiel gegen den Tabellenzehnten beginnt um 13 Uhr an der Sporthalle Holzstraße. Eine vermeintlich lösbare Aufgabe.