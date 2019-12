HSG Mülheim bezwingt Tabellenzweiten überraschend deutlich

Mülheim. Die Reserve des TV Angermund war bis dahin in der Handball-Landesliga noch ungeschlagen. Besonders ein Spieler konnte sich in hervortun.

Die HSG Mülheim hat überraschend deutlich den Tabellenzweiten der Handball-Landesliga mit 34:27 bezwungen. Die Reserve des TV Angermund war bis dahin in der Liga noch ungeschlagen. Gegen die Mülheimer konnten sie das Spiel allerdings nur in den ersten zehn Minuten offenhalten. Danach hatten sie dem Tempospiel der HSG nicht mehr viel entgegenzusetzen.

Dabei kamen die Gäste zunächst besser ins Spiel und zeigten, dass sie derzeit als Aufsteiger nicht zu Unrecht ganz oben mitspielen. Die Mülheimer hingegen begannen unsicher mit vielen technischen Fehlern. Die erste Führung übernahmen die Hausherren nach zehn Minuten und setzten sich dann gleich mit drei Toren ab (6:3). Die Gäste kamen aber wieder ran, weil sich die HSG im gebundenen Spiel gegen die robuste 6:0-Abwehr des Turnvereins schwertat.

„Henne hat heute sensationell gehalten“

Dann aber setzte die HSG zum Schlussspurt vor der Pause an. Das ermöglichte ihnen vor allem Keeper Hendrik Teuffer, der sich über 60 Minuten als sicherer Rückhalt präsentierte. „Henne hat heute sensationell gehalten“, lobte auch Interimstrainer Fabio Carlo. Über schnell eingeleitete Tempogegenstöße setzten sich die Mülheimer zur Halbzeit auf 19:13 ab.

In der zweiten Hälfte fehlte den Gästen schlichtweg die nötige Kraft, um diesen Rückstand nochmal einzuholen. So konnten die Spielgemeinschaft ihren Stiefel souverän zu Ende spielen. Trainer Carlo lobt nach dem Spiel vor allem die Einstellung und geschlossene Mannschaftsleistung. „Mich freut vor allem, dass alle Spielzeit bekommen haben und sich in die Torschützenliste eintragen konnten“, so Carlo.

HSG Mülheim - Angermund II 34:27 (19:13)

HSG: Teuffer - Engels (4), L. Görgens (1), Schroer (11/6), Schöneich (3), T. Görgens (4), Kolski (1), Richter (4), Hinz (3), Weidner (2), Diehm (1)