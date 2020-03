Höchste Hürde wartet auf die DJK Styrum 06

Die Landesliga-Handballerinnen der DJK Styrum 06 empfangen am Sonntag, 14 Uhr, in der Halle an der Von-der-Tann-Straße den Tabellenfünften Bayer 05 Uerdingen.

Einfach wird es sicher nicht für das Team von Trainer Gunnar Müller. Schon im Hinspiel unterlagen die Styrumerinnen deutlich mit 21:31.

Drei Spielerinnen fallen bei Styrum aus

Müller versucht es dennoch positiv zu sehen: „Wir gehen ohne Druck ins Spiel“, sagt der Coach. Die Gäste zeichneten sich für ihn durch ihr gutes Tempospiel aus. Auch die Kreisläuferin setzten sie immer wieder gut in Szene.

In der vergangenen Trainingswoche habe aber vor allem das eigene Angriffsspiel im Vordergrund gestanden, das druckvoller und durchschlagskräftiger werden soll. Fehlen werden die erkrankte Torfrau Susanne Bednorz sowie Rebecca Stautenberg und Linda Zutt aus privaten Gründen. Die wurfgewaltige Rechtsaußen hat einen Auslandsaußenhalt geplant und wird in der restlichen Saison fehlen.