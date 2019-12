Handballer des VfR Saarn empfängen Spitzenreiter Lintorf II

Mülheim. Die Reserve des TuS Lintorf hat in dieser Landesliga-Saison erste eine Niederlage kassiert. VfR-Coach Carsten Quass warnt darum vor den Gästen.

Der VfR Saarn empfängt am Sonntag Zuhause Handball-Landesliga-Spitzenreiter TuS Lintorf II. Das Spiel beginnt um 11.30 Uhr an der Sporthalle Holzstraße. „Wir wollen es am Wochenende besser machen als gegen Bayer Uerdingen“, sagt VfR-Trainer Carsten Quass.

Da verloren die Saarner 25:30 und fanden insgesamt nicht die richtige Einstellung zum Spiel. Deshalb wolle man sich gegen die Lintorfer Reserve vor allem galliger präsentieren, so Quass.

Den Gegner hält er allerdings für spielerisch sogar noch ein bisschen besser als Bayer Uerdingen, das vor allem auch aufgrund ihres starken Mittelmanns. „Aber auch sonst ist eine sehr ausgeglichene Truppe, die einen schnellen Ball spielt“, lobt Quass.

Gäste könnten sich verstärkt haben

Ein Stück weit fraglich sei noch, wer bei den Lintorf überhaupt auflaufe. So sollen sich diese kürzlich noch mit einem Spieler von der HSG Krefeld verstärkt haben. Zumindest die A-Jugend der Gäste spiele zeitgleich und könne wohl den Tabellenersten nicht unterstützen. Dass es aber dennoch keine einfache Aufgabe wird, gegen die Lintorfer zu bestehen, sieht man wohl auch daran, dass diese bisher - neben einem Unentschieden - erst ein Spiel verloren haben. Das war allerdings auch in Mülheim, gegen die HSG (29:32).

Weiter fehlen wird dem VfR am Wochenende Keeper Lars Wortberg. Für ihn wird erneut Adrian Mombour ins Team aufrücken und neben Marcel Schneider das Tor hüten. Zudem geht Kreisläufer Thimo Kilgast wegen einer Knieverletzung angeschlagen ins Spiel, ansonsten sind alle Saarner fit.