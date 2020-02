Handballer der HSG trotzen dem Spitzenreiter ein Remis ab

Die HSG Mülheim hat dem TuS Lintorf II ein Unentschieden abgerungen (30:30). Es war die erwartet spannende Partie zwischen dem Landesligaspitzenreiter und der Mülheimer Spielgemeinschaft. Dabei sah es zunächst eigentlich gar nicht nach einem Handball-Krimi aus.

Denn die erste Halbzeit ging klar an die Hausherren aus Lintorf. „Wir haben die erste Hälfte komplett verpennt“, fasste es HSG-Trainer Fabio Carlo zusammen. Zum einen bereitete der HSG in der Offensive die mannorientierte 5:1-Deckung der Gastgeber Probleme. „Da haben wir anfangs wenig Lösungen gefunden“, so Carlo. Im Gegenzug standen die eigenen Abwehrreihen, die ebenfalls mit einem vorgezogenen Deckungsspieler agierten, nicht gut.

Zu viele Absprachefehler

Absprachefehler führten immer wieder zu großen Lücken in der Mülheimer Abwehr, die insbesondere der schon verbandsligaerprobte Nachwuchsspieler Thierry Greday zu nutzen wusste. Der Rückraumspieler machte insgesamt neun der Lintorfer Treffer.

Schnell lagen die Mülheimer also mit 1:4 hinten, nach zehn Minuten stand es 4:8. Immer wieder lief die HSG einem Rückstand von vier oder sogar fünf Toren hinterher. Die höchste Führung erreichten die Gastgeber aber nach etwa 23 Minuten, da stand es 16:10 für Lintorf.

Bis zum Halbzeitpfiff trennten beide Mannschaften dann wieder vier Tore (13:17). Nach der Pause wendete sich dann langsam aber sicher das Blatt. Vor allem, weil die Mülheimer Abwehr nun besser stand. Trainer Carlo hatte mittlerweile auf eine defensivere 6:0-Variante umgestellt. Aber auch im Angriff lief es besser.

Edin Mesevic drückt dem Spiel seinen Stempel auf

Hier war es vor allem Neuzugang Edin Mesevic, der dem Spiel seinen Stempel aufdrückte. Von seinem Trainer gabt es dafür jedenfalls lobende Worte. „Mit ihm kam irgendwie wie Wende, er hat das Spiel echt verändert“, sagte Carlo. Der 28-Jährige hatte bei seinem Debüt im Mülheimer Trikot gleich auf der Rückraum-Mitte die Fäden in die Hand genommen. Seine „ruhige, aber gleichzeitig dynamische“ Spielweise tat der Mülheimer Offensive sichtlich gut.

Den ersten Anschluss schaffte die HSG in der 46. Minute beim Stand von 22:23. Der Ausgleich lag schon in der Luft, ließ aber noch ein paar Minuten auf sich warten.

Er fiel dann in der 55. Minute zum 25:25 durch Calvin Stattrop, der sich von der Linksaußen-Position als sicherer Schütze erwies. Spätestens zu dem Zeitpunkt war die Partie vollkommen offen. Zwei Mal lagen die Lintorfer noch vorne, drei Mal hatten nun die Mülheimer die Nase vorn. Zuletzt zwei Minuten vor dem Ende. Aber der Ausgleich fiel schnell, weil die HSG-Abwehr noch nicht richtig sortiert war.

Es blieb dann beim 30:30, denn die Mülheimer schafften es im verbliebenden Angriff nicht mehr, zu einem Torabschluss zu kommen. Die letzte Lintorfer Chance, ein Freiwurf zwei Sekunden vor dem Ende, scheiterte an HSG-Keeper Hendrik Teuffer. HSG-Trainer Carlo spricht von einer gerechten Punkteteilung nach dem Spielverlauf.

TuS Lintorf - HSG Mülheim 30:30 (17:13)

HSG: Teuffer, Günther - Engels (3), Weidner, Diehm, T. Görgens, Stattrop (6), Kolski, Mesevic (6), Schroer (9/5), L. Görgens, Schnitter, Richter (1), Heß (3)