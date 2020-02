Fünf Heißener Nachwuchsspieler gehören zur Kreisauswahl

Mülheim. Der SV Heißen richtet am Wochenende ein Sichtungsturnier aus – und ist stolz darauf, dass auch eigene Jugendspieler mit dabei sind.

Am Wochenende findet in der Halle an der Kleiststraße das Schaulaufen des besten Handball-Nachwuchs im Handball Verband Niederrhein (HVN) statt.

Ausrichter des Sichtungsturniers der Kreise Rhein-Ruhr, Wuppertal, Wesel und Industrie ist der SV Heißen. Die Mülheimer macht es besonders stolz, dass auch eigene Talente dabei sind.

Fünf Heißener D-Jugendspieler sind mit dabei

Denn mit Yasha Mahmoudi, Timo Appelmann, Maximilian Hansen, Michel Boßerhoff und Levin Konietzka haben sich gleich fünf Spieler der männlichen D-Jugend für den Auswahlkader des Kreises Rhein-Ruhr (Jg. ‘08) qualifiziert.

Für den SVH ist das eine Bestätigung für die geleistete Jugendarbeit der vergangenen Jahre. „Timo und Yasha sind seit dem Handballkindergarten dabei“, erklärt Marten Müller. Ab 9.45 Uhr messen sich die Heißener am Sonntag mit den anderen Kreisen.