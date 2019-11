Auf dem zweiten Platz haben die Floorballerinnen der Dümptener Füchse die Bundesliga-Hinrunde abgeschlossen. Das Auswärtsspiel gegen die Red Devils Wernigerode entschieden sie standesgemäß mit 12:3 für sich. Dabei haben sie sich aber lange Zeit schwer getan.

Völlig überraschend gerieten die Mülheimerinnen in den ersten gut vier Minuten mit 0:2 in Rückstand. Julia Diesener konnten die beiden Treffer für die Gastgeberinnen erzielen. Jana Bornemann (10.) konnte im ersten Drittel immerhin auf 1:2 verkürzen. Im zweiten Abschnitt kamen die klar favorisierten Gäste so langsam ins Rollen. Jana Baccus und Riana König sorgten mit jeweils zwei Toren für eine beruhigende 5:2-Führung. Das letzte Drittel eröffneten die Red Devils mit einem Eigentor. Dann ging es Schlag auf Schlag weiter.

Dümptenerinnen schrauben Ergebnis in die Höhe

Die Dümptenerinnen Lena Best (3), Sarah Hoymann, Riana König und Lena Göbel schraubten den Endstand auf 12:3. Diesener hatte den Wernigeroder Treffer zum zwischenzeitlichen 3:11 erzielen können.

Die Rückrunde beginnt für die Füchsinnen am 11. Januar mit einem Auswärtsspiel gegen die Dragons Bonn. Das Zwischenfazit der Mülheimer Kapitänin Lena Best: „Mit dem Verlauf der Hinrunde sind wir zufrieden. Wir liegen nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Weißenfels und stellen die beste Offensive in der Liga. In der Rückrunde müssen wir allerdings dreimal auswärts antreten. Die anderen Teams konnten sich zudem in den vergangenen Wochen steigern. Das wird nicht einfach!“