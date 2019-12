Erster Gradmesser für Uhlenhorsterinnen in der Hallenrunde

Mülheim. Dem Team von HTCU-Coach Daniel Kamphaus steht in der Hockey-Bundesliga der erste Doppelspieltag bevor. Auswärtsspiele in Krefeld und Düsseldorf.

Für die Hockeyspielerinnen des HTC Uhlenhorst steht in der Hallen-Bundesliga der erste Doppelspieltag an. Die Mannschaft von Daniel Kamphaus und Phil Neuheuser bekommt es am Samstag mit dem Crefelder HTC zu tun. Am Sonntag wartet dann der Düsseldorfer HC.

Nach dem gelungen Saisonauftakt gegen den Bonner TVH (5:2) will das Kamphaus-Team die nächsten Punkte einfahren. Los geht es dabei mit der Partie in Krefeld. Den Gastgeberinnen ist der Start in die Hallensaison nicht ganz so gut geglückt. Gegen Rot-Weiss Köln kassierten sie eine 0:3 (0:2) Niederlage und rangieren damit derzeit auf dem letzten Tabellenplatz.

„Wollen Punkte mitnehmen“

„Gegen Krefeld sind wir schon Favorit und wollen unsere Punkte dort auch mitnehmen“, so HTCU-Trainer Daniel Kamphaus, der in dieser Partie wohl auf die leicht angeschlagene Lara Birkner verzichten muss. Los geht es am Samstag um 16 Uhr.

Deutlich schwieriger wird es für die Uhlenhorsterinnen dann am Sonntag. Sie müssen auswärts beim Düsseldorfer HC antreten.

„Das ist für uns der erste Gradmesser, wo wir stehen“, so Kamphaus, denn die Düsseldorfer gehören zu den Mannschaften, die mit den Uhlenhorstern um die ersten beiden Plätze der Gruppe West streiten werden.

Punktgleich an der Tabellenspitze

Derzeit steht der HC punkt- und torgleich mit Uhlenhorst auf Tabellenplatz eins, denn auch die Düsseldorferinnen gewannen ihre Auftakt-Partie mit 5:2 gegen den Club Raffelberg. „Die Mannschaften kennen sich gut. Man weiß, was einen erwartet. Es wird ein enges Spiel“, sagt Kamphaus und glaubt, dass auch die Tagesform eine entscheidende Rolle spielen wird. „Und auch die Eckenquote, die müssen wir im Vergleich zu letzter Woche verbessern“, so Kamphaus, der hofft, am Sonntag auch wieder Lara Birkner einsetzen zu können. Los geht’s um 12 Uhr.